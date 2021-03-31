Что вы знаете про эвакуаторы с краном-манипулятором?

15:57 31.03.2021

Многие люди не задумываются над тем, как перевозится сломанный автомобиль в гараж?

Подача эвакуаторов без задержек и скрытых цен – это важный параметр, на который смотрит любой получатель услуги. В этой статье мы поговорим про эвакуатор с краном-манипулятором, его возможности и преимущества.

Техника

Эвакуатор с краном-манипулятором выглядит как конструктивная система, оборудованная поворотной траверсой с гидравлическим балансиром и ротатором. То есть, это, грубо говоря, это машина с кабиной, на задней части которой расположен кран, способный поднять от 10 до 80 тонн. Состоит данная техника из лебедки, захвата колесного типа, прямая платформа. Такие особенности позволяют применять технику в различных областях и ситуациях, где возможности обычного эвакуатора ограниченны. Такую технику можно использовать в различных областях применения, где возможности стандартных эвакуаторов бессильны.

Плюсы техники

1. Возможность перевоза машин после ДТП независимо от характеристик и тяжести повреждений;

2. Обеспечение безопасной транспортировке, при которой детали автомобиля не повредятся из-за подвешенного состояния;

3. Возможность перевоза не только автомобилей, но и очень больших грузов – строительный мусор, контейнеры, и прочее)

4. Так как такая перевозка безопасна, то можно перевозить раритетные дорогие машины;

5. Осуществление работ в труднодоступных местах (кювет, провал дорожного полотна) и в ограниченном пространстве. Выдвижная стрела крана позволяет погрузить автомобиль из второй или третьей дорожной полосы, окруженный другими машинами.

6. Грузоподъемность эвакуатора позволяет ему без труда справляться даже с большими грузовыми транспортными средствами.

Области применения

Эвакуатор с краном-манипулятором применяется в основном для перевоза сломанных или неисправных автомобилей. В свою очередь, такая процедура делится на два подгруппы: для автомобилей, пострадавших в ДТП и автомобилей с небольшой массой и незначительными поломками. Так же необходимо сказать, что такие эвакуаторы могут перевозить различную технику: лодки, катеры, мотоциклы до 100 тонн. Огромным плюсом является то, что с помощью эвакуатора с краном-манипулятором можно даже достать технику даже со дна. Стоит отметить, что эвакуаторы бывают нескольких видов: эвакуатор для легковых автомобилей, эвакуатор с манипулятором для грузовиков, а также эвакуатор для мотоциклов и других транспортных средств.

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