Suzuki останавливает работу двух заводов из-за дефицита полупроводников
Японский автоконцерн Suzuki Motor с 5 апреля приостановит производство на двух из трех своих автомобильных заводов в Японии из-за нехватки полупроводников.
Такое решение было принято на фоне продолжающейся нехватки компьютерных чипов, а также опасений по поводу задержек с закупкой некоторых запчастей. Приостановка коснется завода Suzuki в Сагаре и одной из трех производственных линий на заводе в Косай, пишет Газета.RU.
При этом в компании заявили, что не планируют сокращать производство, для компенсации последствий остановки производители намерены наладить работу в праздничные дни.
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