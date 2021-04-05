Ужесточение ответственности за нарушение ПДД

19:07 5.04.2021

Безопасность движения автотранспорта во многом зависит от дисциплинированности водителей.

Один из способов, с помощью которых государство пытается добиться соблюдения установленных правил – ужесточение ответственности за допущенные отклонения от требований ПДД в отношении нарушителей.

Сотрудники автошколы ШАР обращают внимание будущих водителей, о то что Минюст опубликовал проект нового КоАП, с ужесточенными санкциями за нарушение правил дорожного движения. Наиболее жесткие меры будут предпринимать к нарушителям, пренебрегшим регламентом ПДД повторно.

Штрафы за превышение ограничения скорости

Превышение допустимой скорости, по данным статистики, входит в число наиболее часто зарегистрированных причин автомобильных аварий. Поэтому к этим условиям внимание особенное.

Если прежде превышение скорости относительно разрешенного ограничения до 40 км/ч наказывалось штрафом 500 руб., теперь придется заплатить до 3 000. Втрое возрос размер штрафного платежа при превышении скорости до 60 км/ч – до 4 500 руб.

А при превышении скоростного режима на 80 км/ч или больше, сумма штрафа составит до 5 000 руб. Как возможный вариант наказания в этом случае – изъятие водительских прав на полгода.

Если нарушения по превышению скорости более чем на 60 км/ч зафиксировано повторно, с нарушителя взыщут до 10 000 руб. (вместо установленных сейчас 5 000).

Сокрытие с места ДТП

Самовольное оставление места происшествия, при нанесении тяжкого вреда пострадавшим, грозит теперь водителю четырехлетним лишением свободы. А при подобном проступке с зафиксированными погибшими, срок тюремного заключения может возраста до 9 лет при 7 по действующим сейчас нормам.

Управление авто пьяным водителем

Вносимые изменения предполагают назначение штрафа в размере 50 000 с трехлетним лишением удостоверения водителя, управляющего машиной в нетрезвом виде, если в салоне находится ребенок не старше 16 лет.

Сейчас сумма штрафа за такое правонарушение составляет до 30 000 руб., при сроке изъятия прав до двух лет.

При отказе от прохождения освидетельствования, водителю придется заплатить до 45 000 руб., с возможность лишения ВУ до трех лет.

Аналогичные требования предусмотрены при управлении авто под воздействием наркотических веществ или психотропных препаратов.

Вождение без удостоверения

Наказание за езду без наличия водительского удостоверения останется прежним – от 5 000 до 15 000 руб., с возрастанием суммы до 30 000 при повторном нарушении. Штраф может быть заменен общественными работами до 60 часов или пятисуточным арестом.

Случаи рецидивов нарушений ПДД

Многократное пренебрежение требованиями Правил (при трех и более нарушениях в течение года) может стать причиной изъятия водительского удостоверения до полугода или штрафными санкциями до 30 000 руб.

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Препятствование проезду транспорту экстренных служб

Если водитель отказался пропустить машину скорой помощи, пожарной охраны, полиции или другой экстренной службы, использующей световые маячки, звуковые сигналы в качестве средств предупреждения, вместо 500 рублей придется заплатить полторы тысячи или лишиться прав на срок до трех месяцев.

Для Москвы и Санкт-Петербурга размер штрафных санкций возрастет до 3 000 руб.

Нарушение проезда светофоров

Одно из наиболее часто фиксируемых нарушений ПДД – проезд на красный свет в местах светофорного регулирования.

Сейчас наказание за такой проступок предполагает штрафные санкции до 1 000 руб. Внесено предложение о замене указанной меры лишением водительского удостоверения до 12 месяцев.

Недостаточно читаемые номера

Проезд при недостаточной видимости или использовании поддельных номерных знаков по новым правилам грозит пятитысячным штрафом. Но уже сейчас в Москве за такое правонарушение транспортное средство могут переместить на штрафную стоянку.

Неправильное пересечение железнодорожного переезда

Наказание за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов ужесточают в пять раз.

Если прежде за такой проступок взимали штраф до тысячи, теперь придется заплатить до пяти тысяч. А при повторном аналогичном нарушении, сумма штрафных санкций увеличится еще в два раза.

Отказ от остановки

Если водитель отказывается останавливаться по сигналу сотрудника ГИБДД, такие действия могут стать причиной штрафа до 40 000 рублей или изъятия водительского удостоверения на срок до трех лет. Эти изменения – одни из наиболее значимых, учитывая, что сейчас подобное нарушение наказывают штрафом 800 рублей.

Одновременно с ужесточением ответственности, изменения коснутся правил аттестации водителей. С 1 апреля 2021 года отменены экзамены в ГИБДД на учебной площадке. Претендентам на права предстоит сдача только в условиях города, при выборе маршрута по усмотрению экзаменатора, в границах утвержденного района.

Остается надеяться, что новые законодательные меры возымеют желаемый результат, и случаи нарушения ПДД станут намного реже, учитывая значительное ужесточение предусмотренной ответственности применительно к нарушителям.