Миссия выполнима: подбираем идеальный держатель в машину для вашего смартфона

14:07 14.04.2021

Каждому автомобилисту нужен держатель для смартфона в машине, чтобы телефон находился всегда рядом.

Как сообщает Wookie.UA, есть держатели с беспроводной зарядкой и с другими дополнительными функциями. Может показаться, что выбрать изделие в машину нетрудно, однако в действительности ассортимент огромен. Все изделия отличаются между собой типом крепления, габаритами и качеством.

Какие бывают типы держателей по месту крепления

Часто держатели для телефонов устанавливают на торпедо, решетку воздуховода или лобовое стекло. В последнем случае устройство устанавливается с помощью присоски. Телефон будет находиться недалеко от водителя, удастся менять угол наклона, если есть гибкий кронштейн. Единственный минус приспособления – это то, что оно может загораживать обзор.

Также можно приобрести коврик-липучку не только для смартфона, но и для ключей, монет. Стоит учесть, что через время изделие может потерять липкость, и ничего не будет держать.

Крепление на дефлектор воздуховода тоже пользуется популярностью. Держатель устанавливается на решетку с помощью прищепки, а телефон можно закрепить зажимом или поставить на магнит. Устройство не закрывает обзор, поэтому не мешает управлять машиной и не провоцирует аварийные ситуации.

Однако, у этого держателя есть минус: в зимнее время, когда работает печка, телефон перегревается. Перед покупкой следует убедиться, что модель подходит для конкретного автомобиля.

Есть и другие, не такие популярные типы крепления для смартфона. Например, держатель на руле, но им пользоваться некомфортно и опасно. Есть вариант крепления в слот CD-проигрывателя, но таковой можно встретить довольно редко.

Способ установки смартфона в держатель

Держатели отличаются не только способом крепления в машине, но и вариантом фиксации телефона. Например, механические зажимы могут удерживать гаджет с двух или трех сторон.

При покупке изделия следует обращать внимание на качество. Если приобрести дешёвый держатель, телефон может часто падать, так как крепежи не будут надёжно его фиксировать.

Можно обратить внимание на качественное и прочное изделие: Baseus Metal Age Gravity Air (SUYL-D01). Приспособление можно установить в дефлектор воздуховода машины.

Также можно приобрести магнитный держатель, и в этом случае смартфон можно будет закрепить лёгким движением руки. Изделие имеет два мощных магнита: один крепится к смартфону, а другой находится в самом держателе. Однако, стоит обратить внимание, что если ехать по кочкам и неровной дороге, устройство может выпасть и повредиться, поэтому нужно выбирать аксессуар от надёжного производителя.

Отличный вариант магнитного держателя: Baseus Air Vent Cable Clip, который закрепляется на дефлекторе воздуховода. Благодаря мощным магнитам, которые сцепление с поверхностью аксессуара, телефон не будет падать на кочках. Кроме того, смартфон на держателе можно вращать держатель на 360 градусов.

Перед покупкой нужно убедиться, что изделие подойдет для конкретной модели машины. Есть такие автомобили, в которых не удастся надёжно зафиксировать зажим. При выборе аксессуара нужно ориентироваться на особенности своего авто.

Изделие Baseus Light Electric Holder (WXHW03-01) имеет дополнительную функцию – беспроводную зарядку. Если смартфон её поддерживает, то этот вариант будет максимально удачным к покупке. Беспроводная зарядка мощностью 15 Вт позволяет заряжаться гаджету на 50 процентов за 60 минут, при этом гаджет будет надежно зафиксирован и не упадет на ямках и кочках.

Кроме того, в комплекте есть сменное крепление, которое позволяет установить держатель на лобовом стекле или торпедо.

Выводы

Выбрать надежный держатель для телефона не так легко, как может показаться. От качества конструкции будет также зависеть и безопасность передвижения на автомобиле, поэтому к выбору стоит подойти ответственно.