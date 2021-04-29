Кому можно продать старую технику? Разбираемся
Внезапная потеря бизнеса, нестабильная экономическая ситуация и прочие факторы всегда неприятны. Услуга по быстрой продаже техники – отличный путь получения денежных средств. Продать машину быстро и удобно можно таким организациям, которые специализируются на выкупе спецтехники. В этой статье мы обсудим чем занимаются такие компании.
Причины срочной продажи техники
1. С каждым годом появляется все больше и больше новых моделей машин и техники, а это означает, что будут падать цена на предыдущие модели;
2. Машины, к сожалению, не вечный механизм. Со временем они, естественно, портятся, подвергаются внешним воздействиям. Стоимость поломанных или изношенных машин не такая высокая, и, соответственно, с каждым годом понижается и понижается. Часто это правильно применимо к технике, которая стоит в открытом пространстве, а не на закрытой парковки.
3. Между прочим, если спецтехника стоит в состоянии «ожидания», то есть, по факту, не приносит дохода организации, она считается убыточной, и от нее необходимо избавляться.
Например, если какая-то специальная техника – экскаватор, грузовик, снегоуборочная машина и прочее не применяются в работе, нужно с ней что-то делать. Продавать клиентам – довольно долгий процесс, который может затягиваться на года. Нужна быстрая реализация объекта, поэтому стоит обратиться в специальные компании, которым срочно можно продать технику.
Алгоритм продажи
1. Оставляете заявку у специализирующейся на этом организации;
2. С вами связываются специалисты и назначают удобное время для того, чтобы оценить технику
3. Далее происходит процесс осмотра и оценки техники;
4. Потом согласовывается окончательная стоимость, и способ оплаты. Если цена устраивает - заключаем договор купли-продажи. Вы получаете деньги.
Какую технику можно продать?
1. Грузовики, грузовые авто;
2. Землеройная техника;
3. Карьерная техника;
4. Коммунальная техника;
5. Подъемная техника;
6. Прицепы и полуприцепы;
7. Складская техника;
8. Неисправная техника;
9. Автобусы;
10. Автодома.
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