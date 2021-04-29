Кому можно продать старую технику? Разбираемся

15:40 29.04.2021

К сожалению, кризисные явления сопровождают человека постоянно.

Внезапная потеря бизнеса, нестабильная экономическая ситуация и прочие факторы всегда неприятны. Услуга по быстрой продаже техники – отличный путь получения денежных средств. Продать машину быстро и удобно можно таким организациям, которые специализируются на выкупе спецтехники. В этой статье мы обсудим чем занимаются такие компании.

Причины срочной продажи техники

1. С каждым годом появляется все больше и больше новых моделей машин и техники, а это означает, что будут падать цена на предыдущие модели;

2. Машины, к сожалению, не вечный механизм. Со временем они, естественно, портятся, подвергаются внешним воздействиям. Стоимость поломанных или изношенных машин не такая высокая, и, соответственно, с каждым годом понижается и понижается. Часто это правильно применимо к технике, которая стоит в открытом пространстве, а не на закрытой парковки.

3. Между прочим, если спецтехника стоит в состоянии «ожидания», то есть, по факту, не приносит дохода организации, она считается убыточной, и от нее необходимо избавляться.

Например, если какая-то специальная техника – экскаватор, грузовик, снегоуборочная машина и прочее не применяются в работе, нужно с ней что-то делать. Продавать клиентам – довольно долгий процесс, который может затягиваться на года. Нужна быстрая реализация объекта, поэтому стоит обратиться в специальные компании, которым срочно можно продать технику.

Алгоритм продажи

1. Оставляете заявку у специализирующейся на этом организации;

2. С вами связываются специалисты и назначают удобное время для того, чтобы оценить технику

3. Далее происходит процесс осмотра и оценки техники;

4. Потом согласовывается окончательная стоимость, и способ оплаты. Если цена устраивает - заключаем договор купли-продажи. Вы получаете деньги.

Какую технику можно продать?

1. Грузовики, грузовые авто;

2. Землеройная техника;

3. Карьерная техника;

4. Коммунальная техника;

5. Подъемная техника;

6. Прицепы и полуприцепы;

7. Складская техника;

8. Неисправная техника;

9. Автобусы;

10. Автодома.

