В каких случаях необходимо прибегать к услугам эвакуатора?

фото pixbay

Бывают непредвиденные ситуации, когда волей случая оказываешься на дороге один. 

Ты в беде, авто не в порядке, паника. Что же делать в такой ситуации? В данном случае отличным решением является вызов службы эвакуатора в Москве. В данной статье мы поговорим про то, что собой представляет данная спецтехника и в каких ситуациях нужна эвакуация автомобиля.

Что такое эвакуатор?

Эвакуа́тор — специализированная техника или ТС, которое может помочь в погрузке, разгрузке, транспортировке сломанного автомобиля. Перевозка в данном случае осуществляется за счет полной или частичной погрузки. Эвакуаторы способны совершать транспортировку грузовых и легковых автомобилей.
 Например, существует такой вид эвакуатора, как эвакуатор с подъемно-сдвижной платформой. Платформа на нем поднимается вверх на определенную точку, а потом также задвигается вниз. Благодаря этой технологии объект эвакуации оказывается на платформе с помощью такого инструмента как лебедка.

В каких случаях нужно вызывать эвакуатор?

1. Вы понимаете, что сломался автомобиль и вы, как водитель, не сможете добраться до техцентра самостоятельно;
2. Перед вами автомобиль, который загораживает путь с любых сторон;
3. В случае, если ТС попало в дорожно-транспортное происшествие.

На примере компании АДС рассмотрим, почему стоит заказывать эвакуатор у компаний, а не частных лиц.

1. Вы можете не бояться за сервис и качество предоставленной услуги, ведь на вызов приезжают высококвалифицированные специалисты;
2. Служба работает круглосуточно, поэтому заказать услугу эвакуатора в Москве и Московском округе можно недорого в любое время! На связи дежурят менеджеры, которые в любой момент ответят, проконсультируют, и отправят в районы нужную спецтехнику.
3. Подача и заказ техники происходит гораздо быстрее, чем у частных лиц, ведь найти свободного частника достаточно проблематично;
4. Кстати, если вы хотите произвести эвакуацию автомобиля не только качественно, но и дешево, стоит обратиться в компанию, ведь у частных лиц зачастую завышенные цены.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
© KM.RU, Алексей Белкин
Зачем посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
День Победы и «мягкая сила» России
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Избранное
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Столетний конфликт: Карабахский вопрос – это не вопрос отношения двух республик СССР
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным
Обзор игры The Outer Worlds
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
«ЛГБТизация» за фасадом бандеризации: Украина как она есть
Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Использование векселей в криминальных банкротствах. Хищение миллиардных сумм в московской компании «Белкофорте»
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице