В каких случаях необходимо прибегать к услугам эвакуатора?

20:57 14.05.2021

Бывают непредвиденные ситуации, когда волей случая оказываешься на дороге один.

Ты в беде, авто не в порядке, паника. Что же делать в такой ситуации? В данном случае отличным решением является вызов службы эвакуатора в Москве. В данной статье мы поговорим про то, что собой представляет данная спецтехника и в каких ситуациях нужна эвакуация автомобиля.

Что такое эвакуатор?

Эвакуа́тор — специализированная техника или ТС, которое может помочь в погрузке, разгрузке, транспортировке сломанного автомобиля. Перевозка в данном случае осуществляется за счет полной или частичной погрузки. Эвакуаторы способны совершать транспортировку грузовых и легковых автомобилей.

Например, существует такой вид эвакуатора, как эвакуатор с подъемно-сдвижной платформой. Платформа на нем поднимается вверх на определенную точку, а потом также задвигается вниз. Благодаря этой технологии объект эвакуации оказывается на платформе с помощью такого инструмента как лебедка.

В каких случаях нужно вызывать эвакуатор?

1. Вы понимаете, что сломался автомобиль и вы, как водитель, не сможете добраться до техцентра самостоятельно;

2. Перед вами автомобиль, который загораживает путь с любых сторон;

3. В случае, если ТС попало в дорожно-транспортное происшествие.

На примере компании АДС рассмотрим, почему стоит заказывать эвакуатор у компаний, а не частных лиц.

1. Вы можете не бояться за сервис и качество предоставленной услуги, ведь на вызов приезжают высококвалифицированные специалисты;

2. Служба работает круглосуточно, поэтому заказать услугу эвакуатора в Москве и Московском округе можно недорого в любое время! На связи дежурят менеджеры, которые в любой момент ответят, проконсультируют, и отправят в районы нужную спецтехнику.

3. Подача и заказ техники происходит гораздо быстрее, чем у частных лиц, ведь найти свободного частника достаточно проблематично;

4. Кстати, если вы хотите произвести эвакуацию автомобиля не только качественно, но и дешево, стоит обратиться в компанию, ведь у частных лиц зачастую завышенные цены.

