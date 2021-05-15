Все, что вы не знали о тралах

14:54 15.05.2021

Сейчас максимально развиты грузоперевозки по стране.

Действительно, это очень выгодно в условиях нынешних реалий, ведь существует огромное количество спецтехники, которое могут перевозить груз с помощью прицепов, полуприцепов, цистерн, рефрежираторов. Однако, даже среди этого можно отдельно выделить трал. В этой статье мы поговорим каких типов бывают тралы и уделим особое внимание такой модели как низкорамный трал.

Что такое трал?

Трал – это машина, специализирующаяся на транспортировке спецтехники. Она выглядит как низкая платформа (может быть раздвижной), предназначенная для заезда этой же спецтехники. Транспортировка такой спецтехники тралом нужна для тяжелой техники (тяжеловоз), которой по каким-либо причинам не может самостоятельно передвигаться. И если не передвинуть ее, она может повредить дорожную поверхность. Грузовой автомобиль, а также тягач также можно перевезти с помощью трала.

Какие виды тралов существуют?

• На примере компании ООО "ТРЕМПАВТО" рассмотрим чем одна модель трала отличается от другой:

1. Грузоподъемность. Это основная характеристика, и в свою очередь по грузоподъемности тралы можно выделить на 4 группы: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые.

2. Погрузочная высота. Самым популярным тралом этой характеристики является низкорамный трал. Высота платформы в данном случае равняется примерно триста пятьдесят миллиметров. У высокорамных же около метра.

3. Подвеска. Существует несколько видов подвесок, установление которых зависит именно от погрузочной высоты. Например, у низкорамных обычно устанавливается пневматическая, а у тяжелых – гидравлическая. Это нужно для того, чтобы максимально обезопасить груз от различных повреждений. Так же от груза и его габаритов зависит тип будущей подвески.

4. Количество осей. От высоты платформы трала зависит цифра будущих осей. Обычно используются две или три оси, однако, нужно понимать, что у низких платформ самое большое количество осей. Действует правило – чем ниже платформа, тем больше у нее осей.

Узнать стоимость тралов в Москве можно на официальном сайте компании ООО "ТРЕМПАВТО". Все вопросы, касающиеся таких аспектов, как доставка, погрузка, комплектующая техника можно узнать, обращаясь по контактному телефону фирмы.

