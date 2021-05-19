Что такое топливные карты и зачем они нужны?

16:20 19.05.2021

Автомобиль и человек сейчас – это неразрывные вещи.

Современный темп жизни диктует современные подходы к обыденности, это касается даже таких вещей, как заправка автомобиля. Найти места, где принимают топливные карты газпром – не проблема, поэтому многие заправочные станции работают с компаниями по безналу, чтобы были подтверждающие документы на право получения топлива. В этой статье мы поговорим про топливные карты и зачем они нужны.

Что такое топливная карта?

Топливная карта – это метод получения бензина или другого топлива с помощью безналичного расчета. Состоит данная карта из пластика, на котором находится магнитная полоса или микрочип. Это нужно для того, чтобы хранилась информация об оплаченном топливе. Необходимо сказать, что такие карты предназначены не для одноразового использования.

Как использовать топливную карту?

Так как на топливных картах находятся данные о лимите продуктов, которые можно получить на заправочной станции в определенный период, заправиться можно до тех пор, пока не появится неснижаемый остаток на счету покупателя. Это позволяет водителю знать количество оставшегося топлива, ведь проводя картой по терминале, вам будут предоставлена вся информация. На чеке отображается количество заливаемого в бак топлива и остаток горючего.

Преимущества использования топливных карт

1. Это отличный метод, позволяющий знать расход топлива на предприятии;

2. Водитель всегда заправляется качественным горючим;

3. Значительная денежная экономия;

4. Как владелец транспортной компании, вы можете всегда быть на чеку и исключить мошеннические действия водителей;

5. Отличный способ учета затрат;

Работа с топливными картами идеально подойдет для предприятий, где авто работают постоянно. В данном случае, вычисляется средний расход топлива в месяц на каждого водителя или дальнобойщика, далее директор выпускает приказ, в котором прописан лимит на заправку из учета месячного расхода горючего. После выдачи топливной карты, водители не смогут заправиться больше, чем устанавливается лимит. Лимит может быть суточный, за неделю или месяц.

