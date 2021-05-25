Как выбрать алкотестер для личного пользования водителю

15:50 25.05.2021

Водителей, которые регулярно садятся за руль, рекламщики активно агитируют к покупке алкотестера для личного использования.

Но нужен ли им прибор на самом деле, стоит ли на него тратиться и как правильно выбрать?

Давайте разбираться.

Содержание:

Основные причины иметь алкотестер в бардачке

Зачем еще может понадобиться прибор

Какой алкотестер лучше купить

ТОП лучших приборов

Как правильно пользоваться

Почему важна калибровка

Основные причины иметь алкотестер в бардачке



В России достаточно жесткие требования к содержанию алкоголя в крови для водителей любых транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.

При превышении показателя в 0,356 промилле (=0,16 мг/л), сотрудники дорожной инспекции обязаны задержать водителя.

Последствия выльются в длительное лишение водительских прав и солидный штраф.

При этом показатель 0,356 промилле имеет достаточно слабую выраженность и его часто просто невозможно почувствовать.

То есть, вы можете ощущать себя абсолютно трезвым, но остаточного алкоголя останется еще с запасом для санкций от Госавтоинспекции.

Именно для таких случаев и нужен хороший алкотестер.

Он покажет точно, можно ли садиться за руль или нужно еще подождать пару часиков, чтобы концентрация алкоголя стала еще ниже.

Зачем еще может понадобиться прибор



Если вы совсем не пьете или после алкоголя предпочитаете пару дней не садиться за руль, то в теории алкотестер вам не нужен.

Но на практике необходимость в нем все же может появляться.

В частности, бывают случаи, когда у сотрудников автоинспекции при проверке приборы показывают наличие алкоголя даже у людей, которые не пили очень давно.

Ошибка это алкотестера или преднамеренная накрутка не особо важно.

Проблемы будут в любом из случаев.

В частности придется ехать и сдавать анализ крови в лабораторию, где так же могут случайно ошибиться.

Наличие же сертифицированного алкотестера на руках помогает поставить на место, как злоупотребляющих служебными полномочиями сотрудников, так и тех, у кого просто расстроились приборы.

В итоге, вместо часов простоя и кучи нервов, вы можете потратить 3 минуты на проверку своим алкотестером и спокойно поехать дальше.

Какой алкотестер лучше купить водителю



Алкотестер водителю нужен, чтобы гарантированно убедиться в отсутствии остаточного алкоголя и по необходимости доказать это сотрудникам ГИБДД.

Соответственно прибор обязан обладать следующими характеристиками:

Электрохимический или инфракрасный датчик.

Наличие Регистрационного Удостоверения (показания приборов без РУ не имеют юридической силы и будут проигнорированы, как автоинспекцией, так и судом).

Диапазон измерения от 0.02 мг /л.

Заявленная погрешность не более 0.05 мг/л.

Продувание через мундштук.

Минимальная рабочая температура не выше 0°С, чтобы можно было пользоваться прибором зимой в прогретом автомобиле.



* Важно, чтобы диапазон и погрешность измерения были указаны в официальных документах к прибору, а не в описании товара, где магазин может добавлять любую информацию.

**При покупке сразу стоит докупить минимум 30 мундштуков, чтобы не заказывать их потом отдельно, оплачивая заново доставку (да и вряд ли кто-то продаст вам такое малое количество без дополнительной покупки чего-то более дорогого).

ТОП лучших алкотестеров для водителей



Хотите узнать, какие алкотестеры для водителей самые надежные, точные и долговечные?

Тогда посмотрите, что за приборы используют сотрудники ГИБДД.

Наиболее часто в автоинспекции применяют алкотестеры Drager от немецкой компании Drägerwerk AG.

В частности, широко распространены модели Alcotest 5510, Alcotest 6810 и Alcotest 6820.

Они одни из лучших в мире, при этом недорогие, относительно других устройств производителя из Германии (посмотреть цены можно здесь).

Правда, для личного применения они все же дороговаты и далеко не каждому водителю по карману.

Но внушительный срок службы приборов позволяет «раскидать» стоимость на длительный период и в год получается не так уж и много (алкотестеры Драгер служат до 10 лет без замены датчика).

Из более доступных по цене вариантов чистых «европейцев» уже не будет.

Производство в основном Китай, Россия и Армения с недостатками в виде недостаточно высокой точности, глюков и т.д.

Более или менее хорошими по отзывам являются следующие недорогие алкотестеры для водителей:

Drivesafe II (Армения)

Динго E-200 (Армения)

Динго E-200 B (Армения)

Mark V (Китай)

Но мы рекомендуем водителям все же отдавать предпочтение алкотестерам Драгер, как единственным, которым можно доверять на 100%.

Но если не хватает средств и нужно что-то купить для проверки, то лучше купить Drivesafe II.

Из перечисленных выше он лидер, плюс имеет Регистрационное Удостоверение, что является аргументом при общении с ГИБДД.

Как правильно пользоваться алкотестером



Стоит признать, что даже лучшие алкотестеры для водителей, являются крайне капризными приборами.

При их использовании НЕЛЬЗЯ нарушать правила эксплуатации.

И это не перестраховка производителя!

Не соблюдение элементарных правил проверки на самом деле делает показания некорректными.

Поэтому относитесь к процессу тестирования максимально серьезно.

Тестирование только при температуре воздуха, которая указана в инструкции (обычно от 0 до 50°С, но мы рекомендуем снизить планку от +5 до +35°С).

За 15 минут до проверки не курить.

В воздухе не должно быть химических испарений (бензин, растворитель, распыленный освежитель воздуха и т.д.).

Проверка при ветре более 5 м/с нежелательна.

Используйте мундштук, так как скрининговый метод неточен.

Также соблюдайте правила хранения прибора.

Он должен быть закрыт от пыли, влаги и не храниться в под открытым солнцем и при температуре, запрещенной в инструкции.

Калибровка алкотестера для водителей



О данном моменте большинство владельцев алкотестеров не знают или не задумываются.

Что влечет за собой определенные проблемы с работой даже лучших приборов с европейским производством.

Что такое калибровка:

Это настройка датчика, определяющего уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе.

К алкотестеру подводится смесь, имеющая определенное содержание спирта и показания прибора корректируются под нее.

Зачем нужна калибровка:

Ни один из современных датчиков не способен точно определять уровень алкоголя длительно.

Со временем показания становятся все более и более неточными, так как постепенно сбивается заводская настройка.

Как часто нужна калибровка:

Есть такое правило – чем чаще выполняется калибровка алкотестера, тем он точнее.

Для личного использования достаточно проводить процедуру 1 раз в год или даже чуть реже.

В ГИБДД и на проходных, приборы стоит перенастраивать чаще, где-то раз в полгода, из-за повышенной нагрузки на датчик.

Можно ли не калибровать:

Даже если вы не пользовались прибором за год ни разу, проводить калибровку все равно нужно.

Иначе результаты проверки будут некорректными.

Где проводят калибровку алкотестеров

Есть фирмы, которые оказывают данную услугу.

Если вы живите в Москве, Санкт-Петербурге или другом городе миллионнике, то без проблем найдете хотя бы одну такую организацию.

Стоимость услуги колеблется от 500 до 1500 рублей.

Выполняется она, как правило, в течение одного или нескольких дней, в зависимости от загруженности лаборатории в конкретный момент.

Что делать жителям регионов:

В маленьких населенных пунктах найти специалистов по калибровке алкотестера практически нереально.

Поэтому остается только два варианта: съездить в областной центр самому или отослать прибор в фирму по почте (возможность такой услуги нужно обговаривать заранее, не все согласятся на дополнительные хлопоты).

После калибровки требуйте от фирмы, где заказывали, подтверждающий процедуру документ!



Подводим итоги

Имеет смысл покупать только качественный дорогой прибор.

Чтобы не иметь проблем с ГИБДД, алкотестер обязан обладать Регистрационным Удостоверением от Росздравнадзора.

Калибровка обязательна 1 раз в год.

Инструкцию по эксплуатации нужно изучить, так как несоблюдение прописанных правил использования ведет к некорректным результатам проверки.

Если же вы пьете очень редко и живете в небольшом населенном пункте, где не бывает проблем с злоупотреблениями со стороны ГИБДД, то вполне можно обойтись и без алкотестера.