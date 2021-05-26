Спецтехника, которая выручит вас в любой ситуации

11:27 26.05.2021

Техника – это проверенный инструмент, который помогает множеству людей ежедневно.

Она применяется в разных сферах – строительство, транспортировка автомобилей с одного места на другое. Самое целесообразное действие – взять в аренду определенную технику. Компания «Скай-лифт» занимается предоставлением услуг в сфере аренды техники, именно там вы сможете найти подходящий для себя вариант оборудования.

Что можно арендовать?

1. Аренда автовышки подходит тем, кому нужно в течение срока переместить человека или строительный материал на определенную высотную точку. Такая техника может существенно уменьшить время строительных работ, делая их максимально эффективным не только для строителем-специалистов, но и для принимающей стороны.

2. Аренда манипулятора-вездехода. Такая техника применяется в случае, когда доступ к объекту затруднен, например, неровной дорогой и бездорожьем. Манипулятор-вездеход способен с легкостью преодолеть любую дорогу для того, чтобы помочь с установкой столбов, транспортировкой стройматериалов для сборки дома и так далее. Также, это оборудование может быть оснащено дополнительной люлькой, с помощью которой можно производить монтаж на большой высоте. Компания «Скай-лифт» имеет огромный автопарк, где можно взять в аренду манипуляторы-вездеходы «КАМАЗ» с грузоподъемностью борта до десяти тонн и грузоподъемностью стрелы до восьми тонн.

3. Аренда автокранов. Вообще, автокран – это сочетание подъемного крана и грузовой машины в одном лице. Автокраны могут выполнять совершенно разную работу: от оперативной транспортировки строительного груза из одной точки в другую, до эвакуации автомобилей из кювета или с автомагистрали. Автокраны в свою очередь делятся на несколько типов в зависимости от типа конструкции:

Автокраны с базовыми шасси; Специальные шасси с улучшенной проходимостью; Гусеничные шасси; Автокраны, обладающие пневноколесным шасси;

Итог

В жизни действительно бывают крайне неприятные или неожиданные ситуации, самостоятельно решить которых не получается. Однако, это не беда, ведь в разных городах России можно получить услуги специальной техники, которая сможет помочь вам справиться с любой задачей. «Скай-лифт» - это огромный ассортимент (более десяти единиц) проверенной техники, которая применима в самых разных сферах человеческой деятельности.

