Что такое детейлинг и зачем он нужен?

09:03 3.06.2021

Практически у каждого современного человека есть личный автомобиль.

Теперь это не просто средство передвижение, которое позволяет намного быстрее доехать до точки назначения, а прекрасный аксессуар, характеризующий его владельца. В этой статье мы поговорим про детейлинг, его историю и что в него включено. Более подробную информацию об услугах, которые включены в детейлинг, можно узнать на сайте https://madwrappers.ru/

Что такое детейлинг?

Это слово пришло к нам из английского языка. Под данным понятием подразумевается комплекс услуг по отношению к внешнему и внутреннему облику автомобиля. Детейлинг позволяет вдохнуть новую жизнь в авто: улучшить его внешний вид и увеличить срок эксплуатации. Существует два вида детейлинг – детейлинг экстерьера и интерьера.

История возникновения детейлинга

Можно сказать, что появился детейлинг еще до возникновения первого автомобиля. То есть, сначала люди производили средства, позволяющие скрыть или улучшить лакокрасочное покрытие. Нужно отметить, что это довольно логичный исторический процесс – с развитием научного-технического прогресса в девятнадцатом веке, появились не только первые механизмы и автомобили, но и средства, позволяющие их обслуживать.

Сейчас детейлинг – это не просто услугу, а целая культура и философия. Компании, занимающиеся детейлингом, создают свои собственные материалы, а также с каждым годом улучшают технологии производства.

Детейлинг экстерьера

Экстерьер – это внешнее состояние машины. Детейлинг экстерьера связан с технологическими процессами по уходу, восстановлению и защите внешнего вида машины. Это может быть просто мойка, а может быть ликвидация крупных вмятин и царапин.

Основная задача такого вида детейлинга – внимание к мелочам и качественный сервис. После завершения основной работы, специалисты-детейлеры очистят все места, в которых с первого взгляда сложно попасть, совершат обработку хромом.

Детейлинг интерьера

Под детайлингом интерьера подразумевается работа с интерьером – работа с внутренним устройством автомобиля. Услуги детейлинга интерьера – химчистка кожаных и тканевых поверхностей, чистка потолка и так далее. Озонация, которая входит в эту услугу, является отличным методом удаления неприятных запахов в салоне. Основная задача детейлинга интерьера состоит в том, чтобы максимально качественно очистить салон и багажник авто, а также придать ему первоначальный вид как после покупки.

