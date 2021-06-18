Что такое автомобильные коврики EVA?

Сохранять чистоту в салоне автомобиля должен каждый уважающий себя человек.

 Это не только придает комфорт, но и является признаком хорошего тона. Одним из очень важных атрибутов в салоне является коврики, а лучше всего коврики EVA. В данной статье мы обсудим какие существуют автоковрики и зачем они нужны.

Что такое ковер для автомобиля?

Автоковрик – это необходимая вещь для любого салона авто, целью которого является защитить салон от возможной уличной грязи и пыли. Благодаря им в машине всегда чисто и сухо. У ковриков для авто ева есть несколько вариантов комплектации. Самый распространенный: водительское и пассажирское места, коврики для задних сидений и перемычки между ними. Также есть возможность приобрести следующий комплект: водительский и пассажирский коврик, один большой задний коврик. Также можно заказать автомобильный коврик и для багажника.

Чем примечательны коврик ЭВА?

Начнем с того, что EVA – это не название фирмы, это аббревиатура материала (Ethylene Vinyl Acetatе), по-русски – Севилин.
Автоковрики из такого материала изготавливаются в индивидуальном порядке. Соответственно, они идеально впишутся в любой салон, не будут передвигаться и мешаться под ногами.

Очень важный момент – крепления автомобильных ковриков EVA. Существует несколько вариантов креплений – клипсы, липучки или другие поворотные механизмы. Из-за этого, коврики такого типа обладают улучшенными параметрами безопасности. Они практичны и обеспечивают максимальный комфорт не только пассажирам, но и водителю. Крепятся надежно и быстро, с этим сможет справиться и молодое поколение, и люди постарше.

Плюсы использования ковриков ЭВА

- Материал практически не имеет запаха;
- Материал не впитывает посторонние запахи;
- ЭВА – абсолютно гипоаллергенный материал;
- Морозостойкость – эластичны даже при морозе свыше пятидесяти градусов;
- Автомобильные коврики EVA имеют структуру в виде ромбов, что позволяет удерживать всю грязь и воду внутри коврика в ячейках.
- Параметры и размеры ковров для авто подбираются индивидуально.

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