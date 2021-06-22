Какой транспортной компанией отправить автомобиль из Германии в Россию

19:37 22.06.2021

Люди все чаще стали покупать автомобили из-за границы.

Это не только выгодно, но и есть возможность приобрести необычный экземпляр. Но в этом случае встает вопрос о том, какую транспортную компанию выбрать для доставки авто в Россию. Статья создана менеджером транспортной компании по перевозке автомобилей из Германии

Почему везти автомобиль из Германии выгоднее

Некоторые ошибочно считают, что покупать автомобиль в Европе стоит дороже, чем в России. Но тут стоит отметить, что немецкое авто у себя на родине будет стоить куда дешевле, чем в нашей стране. К тому же транспорт будет куда более ухожен и в лучшем состоянии. Ведь он ездит по ровным дорогам, нет проблем с климатом и обслуживание ведется у официальных дилеров.

Самыми выгодными считаются автомобили от трех до пяти лет. Так как на них действует самая маленькая таможенная ставка. За автомобиль старше можно заплатить в два раза больше. А за авто младше трех лет на таможне берут 48% от стоимости новой машины по каталогу.

Особенности покупки и перевозки автомобилей из Германии

Автомобиль из Германии имеет смысл покупать, если:

он не старше восьми лет;

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 018/2011;

отвечает на требования об экологических нормах Евро-5.

Для того, чтобы купить авто, потребуется оформить несколько документов:

договор купли-продажи;

технический паспорт, который передаст владелец авто;

необходимо официальное подтверждение техосмотра;

страховой полис для того, чтобы получить экспортные номера;

подтверждение о том, что автомобиль успешно прошел тест выхлопных газов.

Продавец обязан снять ТС с учета в Германии, но оформление экспортных номеров в регистрационном учреждении Zulassungsstelle ложится на покупателя.

Нюансы перевозок в Россию

Для того, чтобы авто прошло растаможку в России необходимо:

Заполнить заявление и декларацию по форме ТД-6. Предоставить все документы, которые уже должны быть собраны после покупки.

Стоимость таможенной пошлины определяется исходя из задекларированной стоимости ТС, возраста авто, а так же типом и рабочим объемом двигателя.

Чаще всего таможенный сбор составляет около 25% от стоимости автомобиля. Но стоит отметить, что продавец должен внести депозит на счет таможенной службы перед поездкой за покупкой. Это гарантирует оплату пошлины.

Так же стоит отметить, что без установки системы ГЛОНАСС, автомобиль нельзя ввезти в Россию.

Перевозками автомобилей из Европы занимаются многие транспортные компании, которые знают все нюансы и у которых отработаны все действия до автоматизма. Главное выбрать ту ТК, которой можно доверять.

Что необходимо учесть при выборе транспортной компании

Выбрать транспортную компанию сложно. Необходимо учесть много нюансов. В противном случае сотрудники ТК могут сорвать сроки, не выполнить свои обязательства или повредить груз.

С какими проблемами можно столкнуться при выборе ТК

У компании может не оказаться транспорта нужной грузоподъемности для перевозки авто.

Крупные ТК имеют возможность снизить некоторые затраты заказчика, например в процессе таможенного оформления.

Нет складских помещений для временного хранения. Это очень серьезная проблема, которая может привести к порче имущества клиента.

Непрофессионализм сотрудников компании может повлечь за собой неверное оформление заказа, а это может грозить сорванными сроками и другими неприятными последствиями.

Крупные транспортные компании заранее скажут окончательную сумму за доставку, пошлину и другие расходы. В то время как другие могут поднимать стоимость уже в процессе оказания услуг.

Стоимость доставки

Средние цены на доставку груза из Германии в Россию:

650-800$ за 1 кубический метр;

3000-4500$ за фуру.

Если цена сильно занижена, то скорее всего при доставке клиента будут ждать "подводные камни".

Количество автомобилей

Если у компании большое количество различных автомобилей и другой техники для перевозки груза, то это уже повышает доверие. Так как ТК нацелена на то, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов.

Сроки доставки

Во многом сроки доставки зависят от региона. Например, до Москвы и Санкт-Петербурга груз дойдет за 10-14 дней. В то время как до Новосибирска будет идти 18-24 дня.

Страховка груза

Перевозить любой груз, а тем более автомобили нельзя без страховки. Это гарантия для клиента, что в случае непредвиденных ситуаций он получить возмещение за порчу имущества. У крупных транспортных компаний все грузы уже застрахованы на крупную сумму.

Таможенное оформление

Для перевозки автомобиля из Германии лучше выбрать ТК, которая предоставляет услугу таможенного оформления. В противном случае клиент потратит много времени, денег и нервов. Что включает в себя таможенного оформление:

проработка сопроводительной документации;

подбор кодов продукции;

подача ДТ-6;

и т. д.

Таможенное оформление происходит после поступление груза на склад временного хранения. Крупные транспортные компании осуществляют растаможку за пару дней и по сниженной ставке для своих клиентов.

Как организована доставка автомобиля из Германии

Чаще всего доставку из Германии осуществляют по двум маршрутам:

Витебск – Вязьма – Одинцово – Москва.

Познань – Варшава – Каунас – Ржев – Москва.

Во многом маршрут зависит от того сборный груз или нет, есть ли срочность, на чем будут перевозить.

Процесс доставки авто из Германии

Груз, в данном случае автомобиль, доставляется на ближайший склад консолидации в Германии. Затем авто проследует в Литву так же на склад консолидации, где будет проходить приемка, осмотр и проверка товара на целостность. Далее грузу присваивается уникальный код, он упаковывается если это необходимо и помещается на хранение, где ждет отправки далее. Теперь начинается таможенное и экспортное оформление. Заполняются все необходимые накладные и оплачиваются таможенные пошлины. Затем груз отправляется на склад консолидации в России, где происходит распаковка груза и передача его клиенту.

Для того, чтобы организация отправки автомобиля из Германии в Россию прошла максимально комфортно для клиента ТК может взять на себя услуги по страхованию груза, таможенному оформлению и временному хранению.

ТОП 5 транспортных компаний для доставки авто из Германии

Среди крупных ТК уже есть свой ТОП-5. Это те компании, которые качественно выполняют свою работу и завоевали доверие многих клиентов.

International Cargo

Компания на рынке международной доставки с 1998 года. Имеет свой автопарк с более чем 800 машинами. Наличие складов консолидации и офисов в каждой стране, с которой работает компания, подтверждает ее высокий статус. Все грузы застрахованы на 2 500 00 евро. Если возможность заказать экспресс доставку, а так же выбрать тариф "от двери до двери".

LUFTHANSA CARGO

Это крупнейший авиаперевозчик в сфере международных перевозок. Каждый год они доставляют более 1,6 млн тонн грузов и почты. Компания осуществляет доставку между 100 странами мира. Среди услуг: перевозка ценных и опасных грузов, воздушная почта, доставка чувствительных к температуре грузов.

EuroGUS

Это международная транспортно-экспедиционная компания, которая оказывает услуги перевозки на высоком уровне и доставляет грузы из Германии в Россию, других стран Евросоюза и по всему СНГ. Специализируются на доставке: автомобилей, негабаритных и сборных грузов. А так же осуществляют безопасные грузоперевозки из Германии.

Augsburg-auto

Компания, которая специализируется именно на доставке автомобилей из Германии. На рынке уже 23 года. Осуществляют весь спектр необходимых услуг. Проводят экспертизу авто, устанавливают ГЛОНАСС, оформляют страховку и многое другое.

WHL

WHL организовывает международные перевозки любой сложности. Могут доставки практически любой груз из любой точки мира. Перевозка осуществляется на собственных транспортных средствах. Сама компания находится в Германии и несет ответственность перед клиентом, согласно немецкому законодательству. Каждый груз застрахован на 1 млн евро.

Купить автомобиль в Германии и пригнать его в России кажется не таким уж сложным делом, если доверить перевозку профессионалам. Но лучше всего выбрать ту транспортную компанию, которая качественно оказывает все необходимые дополнительные услуги. Таким образом можно быстро и без забот получить свежий и обслуженный автомобиль из Европы. Ведь все знают как бережно немцы относятся к своим транспортным средствам.