Неисправности работы ДВС KIA Optima

00:12 6.07.2021

После покупки автомобиля каждый водитель мечтает о том, чтобы его авто как можно дольше ездила без технического обслуживания.

Но при обнаружении посторонних звуков и неприятных шумов в работе двигателя избежать этого просто невозможно. Ведь поломка ДВС требует незамедлительного обращения в мастерскую, чтобы избежать неисправностей дальнейших рабочих узлов.

Особенности ДВС

Объем двигателя зависит от габаритов самого автомобиля. Моторный ряд данной марки авто полностью повторяет технические особенности ДВС в Hyundai Sonata, объем которых составляет 1,0 и 2,4 л. К особенностям конструкции этих рабочих элементов можно отнести:

· блоки цилиндров выполнены из надежного алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность эксплуатации;

· тип системы питания – инжекторный;

· количество цилиндров – 4;

· мощность двигателя – 6500 об./мин;

· вид топливной смеси – бензин;

· замена масла проводится каждый 15 тыс.км пройденной дистанции.

Также к особенностям работы ДВС можно отнести наличие свиста подшипников компрессора кондиционера, а форсунки начинают запускаться с характерным звучанием.

Основные неисправности

Во время движения водитель должен внимательно следить за ключевыми признаками, которые могут указывать на появление неисправностей двигателя. Главными причинами визита в мастерскую являются:

· высокий расход бензиновой смеси и масла;

· слишком густой дым при выхлопе;

· на холостом ходу двигатель начинает неправильно запускаться;

· в моторе появляются посторонние звуки, скрежет, шум;

· мощность начинает резко падать.

При обнаружении хоть одного из перечисленных «симптомов» следует обратиться к специалисту, который первым делом проведет комплексную диагностику для выявления поломки. К первостепенным причинам, которые влияют на возникновение неисправностей, относятся засорение сменных элементов воздушного фильтра, подсасывание постороннего воздуха, дроссельная заслонка открывается не полностью, компрессия в цилиндрах находится на низком уровне, фазы газораспределения находятся в нарушенном состоянии, на электродах появляется сильный нагар, слой изоляции рабочих узлов нарушается и пр.

Диагностика рабочего состояния ДВС начинается с визуального осмотра, после чего он отправляется на проверку с помощью компьютерного стенда. Специалист определяет вид и характер поломки, после чего подбирает все возможные варианты ее быстрого и наиболее экономного устранения. Силовой агрегат демонтируется с машины и отправляется на разборку. Для того, чтобы стоимость ремонта была доступной для клиентов мастерской, мастера предварительно находят дешевый интернет-магазин автомобильных запчастей, где можно в любое время заказать необходимую деталь и выполнить качественный ремонт.

После проведения замены детали или ремонта двигателя осуществляется его установка на обратное место. Когда мотор установлен, специалист проводит проверку ДВС на работоспособность на несколько уровнях. Во время работы мастера используют профессиональные инструменты и оригинальные запчасти Киа Оптима, которые гарантируют продолжительный срок эксплуатации авто. Стоимость ремонта будет зависеть от сложности возникшей неисправности и года выпуска автомобиля.

Вывод

Так как двигатель является центральным рабочим элементов автомобиля, его работу необходимо периодически проверять, чтобы не допустить серьезных поломок. Главное, заправлять качественное топливо и масло, а также следить за звуками, которые образуются во время его запуска и движения авто.