22:17 14.07.2021

Сейчас довольно распространена международная логистика

И это логично, ведь благодаря ей логистические компании могут осуществлять услуги по перевозке товаров из одной точки континента в другую. В этой статье мы обсудим что из себя представляет международная логистика на примере компании «BMJ-LOGISTICS».

Что такое международная логистика?

Под международной логистикой подразумевается метод стратегического управления цепочкой поставок из одной страны в другую, которая объединяет в себе логистическую деятельность компаний, заключающуюся в себе операционные, финансовые и маркетинговые функции и контроль товаров, денежного потока и прочего через границу одного государства к другому. Чтобы стало понятно, нужно сказать, что руководить международными поставками не просто, ведь данное управление включает в себя планирование и разработку проектов в контексте международных перевозок, а также исполнение тех или иных задач для того, чтобы построить конкурентную инфраструктуру.

Международная транспортно-логистическая компания «BMJ-LOGISTICS» занимается доставкой грузов из любых точек мира, при этом проходя легальное и безопасное таможенное оформление. Так же данная организация занимается временным хранением, маркировкой и кросс-докингом товаров, при этом выполняя цели ВЭД.

Так же эта логистическая компания является таможенным складом временного хранения. «BMJ-LOGISTICS» поможет произвести заранее действия, которые нужно сделать до очистки таможней, а конкретно – маркировку и сертификацию товара. Они проводят оформление на таможне всех товаров или по частям.

Временные складские комплексы могут предоставить заказчику список услуг, которые мы с радостью выполним. Специалисты данной отрасли свяжутся, это вопрос времени. Хочется отдельно отметить, что деятельность компании, которая выражается в функции осуществляется не только в рамках России, но и в Германии, Латвии, Франции, Италии. В каждых из перечисленных мест располагаются современные склады типа «А» и «В+».

Какие задачи ставятся перед международной логистикой?

1) Оптимизировать процессы ценообразования закупок, производимых и поставляемых товаров и услуг;

2) Обеспечить оптимальный уровень качества продукции и услуг;

3) Определить уровень потребности в данном товаре или услуге на конкретном внутреннем и (или) внешнем рынке;

4) ярринятие решения о способе доставки (с помощью посредника или самостоятельно; каким видом транспорта; с промежуточным складированием или без него и т.п.);

5) Определить уровень и выделить определенную «вилку»;

6) Определить размеры страхового взноса;

7) Выбрать наиболее современные технологий для производства продукции и услуг;

8) Организовывать работу зарубежных илиалов компании;

9) Анализировать международную конкурентную среду и получить конкурентные преимущества.

