Уход за салоном автомобиля: основные правила

Собственно говоря, все понимают, что сохранять идеальное состояние внутри салона – это не так сложно, ведь необходимо только грамотно и вовремя наводить порядок. 

В этой статье мы поговорим что и как нужно делать для того, чтобы в салоне автомобиля было чисто.

Уход за коврами

Ворсовые 3D ковры необходимо очищать от загрязнений влажной уборкой, а конкретно – очищать с помощью тряпок и салфеток, применяя щетку. В случае серьезных загрязнений используется сильный напор воды. В случае, когда резиновые коврики с высокими бортами загрязняются маслом, бензином или химическими веществами, для их очистки можно применять автошампунь, однако помните, что такой шампунь не должен иметь в составе воск. Также не стоит при очистке применять отбеливатели или средства, в составе которых есть хлор. В противном случае может повредиться покрытие. После уборки следует сушка в вертикальном положении, чтобы коврики быстрее высохли и не потеряли форму. Если сушить феном резиновые коврики, присутствует вероятность не рассчитать температуру и немного подпалить коврик, вследствие чего он деформируется.

Уход за тканевым салоном

Ни для кого не секрет, что обивка салона тканью имеет свойство легко впитывать жидкость, в том числе – поглощать пыль. Вследствие этого, тканевы салоны с некоторой регулярностью нужно очищать с помощью пылесоса. Не помешает делать влажную уборку с помощью губки и специальных моющих средств. Однако не стоит забывать, что не все моющие подходят – следите за тем, чтобы они не оставляли разводы и не меняли цвет ткани.

Уход за салоном из кожи и экокожи

К счастью, ухаживать за салоном из кожи или экокожи легче, ведь такие салоны в наименьшей степени подвергаются загрязнениям различного типа. Однако, со временем кожа из-за сухости может начать трескаться. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно использовать специальный кондиционер, способный продлить срок эксплуатации кожаного салона. Сидения можно чистить с помощью влажных полотенец.

Уход за потолком

Верхнюю часть салона моют не так часто, ведь она практически не марается от рук человека – только в случае появления пятен. Очищать его можно средством, не содержащим воск.

Уход за стеклами

Важное правило – мой стекла снаружи и внутри. Для того, чтобы очистить стекла от загрязнений можно использовать обыкновенное бытовое средство и тряпку, легко впитывающую жидкость и не оставляющую свои частички на стекле или разводы.

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