Manheim.com.de отзывы и условия продажи авто: Audi из Германии

Audi R8 V10 plus © KM.RU, Кирилл Савченко

Владеть настоящим немецким автомобилем, пусть и не из салона, но в отличном состоянии и по привлекательной цене с учетом растаможи – это буквальная мечта миллионов 

Еще бы, немецкие машины – это эталон качества и представительского стиля, сами немцы очень хорошо за ними следят, а дороги в Германии настолько хороши, что авто даже с большим пробегом ведет себя как новое.

С одной стороны, процесс выкупа авто за границей, а потом переправки его к себе на родину кажется сложным и пугающим. С другой стороны, если обратиться к правильным помощникам, сделка пройдет как по маслу. В этом контексте рекомендуем почитать о Manheim.com.de отзывы – отзывы о компании, которая поставляет Audi, Mercedes, Porsche, BMW и другие элитные авто из Германии.

Авто выкупаются на местных аукционах у юридических лиц, лизинговых компаний, после рекламных акций и тест-драйвов. Это полностью рабочие авто, технически проверенные и обслуженные, которые продаются на немецком рынке гораздо дешевле и гораздо дешевле обходятся при прохождении таможни.

Смотрите и читайте в Instagram.com/manheim.eu - Manheim.com.de отзывы и подробные условия сотрудничества. Все довольно просто и полностью прозрачно – клиент всегда в курсе, где находится его будущий автомобиль, а консультанты компании все время курируют бюрократические нюансы и помогают с оформлением документов.

Также у компании есть свой Telegram-канал и Youtube-канал, где можно получить подробную информацию об актуальном каталоге или посмотреть обзоры о проведенных сделках.

Как купить Audi через Manheim.com.de


Если вы уже определились с маркой, а Audi – это очень неплохой выбор, то вам нужно подобрать себе модель и комплектацию, которая вас устроит, и которая впишется в бюджет.

После изучения каталога компании и выбора «той самой» Ауди, достаточно связаться со специалистом компании, например, в Телеграм, чтобы подтвердить наличие транспортного средства, оформить документы и внести предоплату. В некоторых случаях, когда есть аккредитив в немецком банке, можно обойтись без предоплаты, а еще – оформить авто в рассрочку.

Затем, когда сотрудники компании подтвердят наличие авто, они займутся подготовкой всех необходимых для отправки авто бумаг. Срок доставки машины по вашему адресу зависит от страны и города пребывания (компания работает более чем с 10 странами доставки). После того, как авто будет на месте, сотрудники компании помогут с постановкой авто на учет и оформлением прочих документов.

На всех этапах сделки клиент получает подробные отчеты и имеет возможность наблюдать за тем, где находится его автомобиль. Имея большой опыт работы, компания проводит сделки и растаможу по наработанным схемам, исключающим какие-либо форс-мажоры.

Кроме Audi в каталоге компании представлены различные авто, преимущественно представительского класса, от крутых спортивных суперкаров до мощных внедорожников и бизнес-седанов.

Хотите узнать больше? Свяжитесь с консультантами компании по телефону, в онлайн чате или в социальных сетях.
  

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