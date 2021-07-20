Профессиональные‌ ‌рекомендации‌ ‌по‌ ‌ выбору‌ ‌грузовых‌ ‌шин‌ ‌для‌ ‌ спецтехники‌

От шин грузового автомобиля зависит безопасность и поведение транспортного средства на дороге 

Благодаря качественным покрышкам, обеспечивается устойчивость техники на трассе в груженом состоянии в любую погоду, снижаются риски для остальных участников дорожного движения. Если резина для грузовика подобрана грамотно, он станет маневренным, водителю будет легче управлять транспортным средством. Приобрести качественные грузовые шины можно в онлайн-магазине https://tir-shina.com.ua/, где представлено множество моделей разных типов и производителей. Разберемся, как сориентироваться в ассортименте, какие разновидности покрышек есть на рынке.

Классификация и назначение резины для грузовиков


Потребитель может сориентироваться в покрышках для грузовых автомобилей благодаря следующей классификации:

  • Тип протектора. Существует универсальная и дорожная резина, шины с высоким уровнем проходимости. Первый вариант можно эксплуатировать на любых дорогах (асфальт и грунт), второй – только на асфальтированных трассах, третий – в условиях бездорожья.
  • Конструкция. Существуют радиальные и диагональные шины. Первые имеют высокую прочность и отменную сцепку с трассой. Вторые отличаются мягкостью, поэтому подходят для езды по грунтовым дорогам.
  • Структура. Есть камерная и бескамерная резина. Первые больше весят, поэтому повышают расход горючего, но обеспечивают более мягкий ход, что важно для загруженной техники.
  • Характеристики профиля. Существуют низко-, широко- и сверхпрофильные шины. Широкопрофильные модели рассчитаны на бездорожье, остальные – для езды по традиционным асфальтированным трассам. С низким профилем протектор изнашивается быстрее.
  • Тип рисунка. Существует симметричный и ассиметричный рисунок. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает повышенный уровень сцепки с трассой, чем исключается занос, повышается устойчивость при езде по прямой и на поворотах. Чем больше глубина протектора, тем ниже аквапланирование – грузовик не будет скользить по трассе при езде в дождь.

Осуществить правильный подбор модели резины под конкретное транспортное средство помогут специальные таблицы от производителей. В них указывается маркировка шин по назначению и месту расположения: D – для ведущих колес, Z – для управляющих колес, T – для установки на прицепы, F – управляемая резина. В сопроводительных документах на грузовик должны присутствовать конкретные рекомендации по выбору покрышек.
 

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