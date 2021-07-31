Как выбрать эвакуатор?

К сожалению, на дороге могут возникнуть совершенно разные ситуации, и бывает, что самостоятельно предотвратить ту или иную проблему не получается.

 На помощь может прийти эвакуатор, однако, чтобы выбрать нужный, который подходил бы именно Вам и именно в данный момент, нужно изучить информацию, какие же бывают типы эвакуаторов. В этой статье мы поговорим про основные виды автоэвакуатором и расскажем, где заказать эвакуатор дешево.

Для того, чтобы выбрать подходящий эвакуатор, нужно отталкиваться от двух вещей:
1. От технических характеристик ТС, которые нужно эвакуировать, а, конкретно, от его габаритов, веса, типа КПП;
2. От ситуации, которая возникла на дороге.

Виды эвакуаторов

Существуют различные типы эвакуаторов, которые различаются по своей конструкции и функционалу:
Ломанная платформа. Можно сказать, что это самый ходовой эвакуатор, который оснащен 2 аппарелями, который выдвигаются. Именно по ним ТС, подлежащее эвакуации, перемещается на платформу. Такой тип не подойдет автомобилям, которые неспособны самостоятельно передвигаться – автоматическая коробка передач и случаи, когда колеса заблокированы.

Эвакуатор-манипулятор. Такой вид эвакуатора обладает более сложной конструкцией, соответственно, функционал у него гораздо шире. Он может справиться с такими задачами, как погрузить неисправное ТС на автомате, погрузить ТС в ограниченном пространстве (актуально на городских дорогах), погрузить авто с ДТП. Однако, чтобы управлять таким механизмом, оператор должен обладать определенными навыками, так как при неумелом использовании велика вероятность как-то повредить авто, которое подлежит эвакуации.

Автобус, большегрузный автомобиль, трактор и т.д эвакуируются с помощью метода частичной погрузки, который заключается в том, колеса (либо передние, либо задние) стоят на платформе, а другая пара на земле.

Воспользоваться услугами эвакуатора от компании «Московский манипулятор» можно, если позвонить по контактному телефону или перейдя по ссылке на сайт. Это выгодно, ведь ценовая политика на пятнадцать-двадцать процентов ниже, чем по рынку такого типа услуг, существует автопарк, который включает в себя большое количество современных эвакуаторов, а команда профессионалов поможет быстро и качественно осуществить эвакуацию автомобиля. Из плюсов также можно выделить предоставление гарантии безопасности на всех этапах эвакуации.

 

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