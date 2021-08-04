Эвакуационная компания Evacuator MSK

10:33 4.08.2021

На сегодняшний момент существует огромное количество автотехники, и вопрос ее транспортировки стоит достаточно остро.

Бывают экстренные и чрезвычайные ситуации на дороге, которые требуют срочного вмешательства служб эвакуации. В этой статье мы поговорим про сервис эвакуации в Мск и области на примере компании Evacuator MSK.

Эвакуатор: что это такое

Под эвакуатором подразумевается ТС, которое предназначено для таких действий, как погрузка, разгрузка, перевозка техники. Эвакуация происходит в том случае, если произошла поломка, авария, нарушение водителем эвакуируемого ТС ПДД. Существует несколько типов перевозок авто, среди которых можно выделить следующие:

Полная погрузка

Частичная погрузка

Буксировка ТС

Также стоит отметить, что существуют эвакуаторы, которые имеют лебедку или кран-манипулятор.

Evacuator MSK

Эвакуационная компания с 2003 года занимается эвакуацией различного типа транспорта, такого как мотоциклы, спецтехника, легковые автомобили, автобусы и так далее. Отличительными чертами данной компании являются:

Круглосуточная работа;

Постоянное дежурство техники в разных районах Москвы и эвакуация авто по Химкам и рядом;

Быстро время подачи в течение двадцати-тридцати минут;

Огромный автопарк, который включает в себя современную технику, новые эвакуаторы. В распоряжении организации находятся эвакуаторы с краном-манипулятором, с прямой, ломанном или подъемно-сдвижной платформами. Благодаря такому многообразию техники, произвести эвакуацию можно любого транспортного средства.

Бережная транспортировка, даже автомобилей с заблокированными колесами и транспортных средств с серьезными повреждениями после дорожно-транспортных происшествий. Компания обеспечивает аккуратную погрузку авто даже из практически недоступных мест.

Зачем нужны эвакуаторы. Разбираемся в вопросе

После прочтения вышеперечисленной информации, может возникнуть вопрос: «Зачем же нужны владельцам авто эвакуаторы?». Потенциально любой автолюбитель может попасть в следующие ситуации:

1. Заблокировались колеса;

2. Проблемы с рулевым управлением;

3. Вы обнаружили какие-то неполадки с коробкой передач или двигателем;

4. Топливо в баке застыло, вследствие чего машина не заводится;

5. Разряжена батарея аккумулятора;

6. Транспортное средство попало в кювет;

7. Произошло ДТП, после которого транспортное средство не сможет самостоятельно передвигаться.