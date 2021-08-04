Эвакуационная компания Evacuator MSK
Бывают экстренные и чрезвычайные ситуации на дороге, которые требуют срочного вмешательства служб эвакуации. В этой статье мы поговорим про сервис эвакуации в Мск и области на примере компании Evacuator MSK.
Эвакуатор: что это такое
Под эвакуатором подразумевается ТС, которое предназначено для таких действий, как погрузка, разгрузка, перевозка техники. Эвакуация происходит в том случае, если произошла поломка, авария, нарушение водителем эвакуируемого ТС ПДД. Существует несколько типов перевозок авто, среди которых можно выделить следующие:
- Полная погрузка
- Частичная погрузка
- Буксировка ТС
Также стоит отметить, что существуют эвакуаторы, которые имеют лебедку или кран-манипулятор.
Evacuator MSK
Эвакуационная компания с 2003 года занимается эвакуацией различного типа транспорта, такого как мотоциклы, спецтехника, легковые автомобили, автобусы и так далее. Отличительными чертами данной компании являются:
-
Круглосуточная работа;
- Постоянное дежурство техники в разных районах Москвы и эвакуация авто по Химкам и рядом;
- Быстро время подачи в течение двадцати-тридцати минут;
- Огромный автопарк, который включает в себя современную технику, новые эвакуаторы. В распоряжении организации находятся эвакуаторы с краном-манипулятором, с прямой, ломанном или подъемно-сдвижной платформами. Благодаря такому многообразию техники, произвести эвакуацию можно любого транспортного средства.
- Бережная транспортировка, даже автомобилей с заблокированными колесами и транспортных средств с серьезными повреждениями после дорожно-транспортных происшествий. Компания обеспечивает аккуратную погрузку авто даже из практически недоступных мест.
Зачем нужны эвакуаторы. Разбираемся в вопросе
После прочтения вышеперечисленной информации, может возникнуть вопрос: «Зачем же нужны владельцам авто эвакуаторы?». Потенциально любой автолюбитель может попасть в следующие ситуации:
1. Заблокировались колеса;
2. Проблемы с рулевым управлением;
3. Вы обнаружили какие-то неполадки с коробкой передач или двигателем;
4. Топливо в баке застыло, вследствие чего машина не заводится;
5. Разряжена батарея аккумулятора;
6. Транспортное средство попало в кювет;
7. Произошло ДТП, после которого транспортное средство не сможет самостоятельно передвигаться.
Комментарии читателей Оставить комментарий