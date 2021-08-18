07:46 18.08.2021

Бытует мнение, автомобиль могут себе позволить только обеспеченные люди.

Это утверждение максимально ошибочно, ведь помимо непосредственного приобретения авто в салоне, есть огромное количество способов получения машины, один из – это оформление автокредита. В этой статье мы поговорим про автокредит в Иркутске, и где его лучше всего оформить.

Что такое автокредит?

Под автокредитом подразумевается потребительский кредит, который вы берете у банка для того, чтобы купить новый или поддержанный автомобиль. Ключевой особенностью является то, что залогом в этом случае является машина, которую вы собираетесь приобрести.

Особенность автокредита

К основным характеристикам автокредитования можно отнести определенную ценовую политику, выражающуюся в процентах в год, а также сроки выплат. Отличается автокредит от потребительского кредита комиссиями за банковские услуги, а также суммой штрафов, которые выплачиваются, если просрочить платежи. Заемщик может спокойной пользоваться транспортным средством, которое приобреталось в кредит, однако, нельзя его продавать, обменивать, дарить и так далее без согласия на то кредитора. Нужно отметить, что в большинстве случаев для оформления автокредита не нужен первоначальный взнос! Для того, чтобы получилось взять транспортное средство в кредит, нужна чистая кредитная история и данные об общем финансовом положении.

Как можно оформить автокредит?

Есть несколько вариантов оформления кредита на автомобиль: автосалон и банк. В автосалонах оформлять кредит не стоит, так как обычно салон предоставляет ограниченный выбор банков. А это значит, что есть вероятность оформления завышенного по стоимости кредита. Конечно, выгоднее всего изучить рынок и стоимость кредитования в разных банках, чтобы подобрать самый оптимальный вариант.

