Обивка для автосалона: экокожа или алькантара?

14:24 25.08.2021

Экокожа или алькантара: что выбрать для обивки салона?

Мир не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше и больше новых и технологичных вещей, в том числе, среди автомобильных аксессуаров. Натуральная кожа уходит в прошлое, и на ее место приходят экокожа и алькантра – материалы, используемые в обивке автомобильного салона. Но тут возникает вопрос: «Что выбрать: чехлы из алькантары или экокожи?. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять отличия этих видов обивки и разобраться в их свойствах.

Экокожа

Основные характеристики экокожи:

1. Нет пластифирующих добавок, в следствие чего, есть гарант того, что экокожа будет безопасна для водителей и пассажиров;

2. Приятный эстетический вид, который заключается в качественной имитации под натуральную кожу;

3. Чехлы из экокожи отлично «дышат» за счет своей пористости, отсюда отличная воздухопроницаемость, то есть летом – прохладно, а зимой – тепло;

4. Простой уход влажной тряпкой;

5. Экокожа хорошо растягивается по всем направлениях, а это, в свою очередь, помогает сохранять форму на сидениях;

6. Практически не стирается.

Таким образом, экокожа – это отличный вариант обивки сидения, она прекрасно эксплуатируется в машине, служит долго при правильном подходе.

Алькантара

Алькантру относят к категории материалов премиум-класса. Среди основных свойств выделяются:

1. Особая прочность материала;

2. Показатель стираемости чуть ниже, чем у экокожи – сорок тысяч циклов по тесту Мартиндейла;

3. Приятная на ощупь. При проведении по алькантаре рукой, можно заметить характерный след как от замши;

4. Большой срок эксплуатации, так как из-за наличия короткого ворса не образовываются катышки на поверхности;

5. Устойчивость к свету;

6. Огромная цветовая палитра, которая позволяет выбрать материалы из алькантары на любой вкус и цвет.

7. Одним из плюсов обивки из алькантары – эффект антискольжения. То есть, при маневрах и резких поворотах, водитель не будет перемещаться по сидению.

Стоит сказать, что такой материал довольно требователен к себе. Если вы его замараете или прольете какую-либо жидкость, скорее всего придется отдавать салон в химчистку.

Вывод

Особое внимание уделяется салону автомобиля. Это важно не только для водителей, но и для пассажиров. Все вышеперечисленные материалы хорошие, и у каждого из них есть свои плюсы. Но наилучшее решение, это комбинирование экокожи и алькантары вместе: экокожа на подлокотники, и сиденья из алькантары.

