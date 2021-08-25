Обивка для автосалона: экокожа или алькантара?
Мир не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше и больше новых и технологичных вещей, в том числе, среди автомобильных аксессуаров. Натуральная кожа уходит в прошлое, и на ее место приходят экокожа и алькантра – материалы, используемые в обивке автомобильного салона. Но тут возникает вопрос: «Что выбрать: чехлы из алькантары или экокожи?. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять отличия этих видов обивки и разобраться в их свойствах.
Экокожа
Основные характеристики экокожи:
1. Нет пластифирующих добавок, в следствие чего, есть гарант того, что экокожа будет безопасна для водителей и пассажиров;
2. Приятный эстетический вид, который заключается в качественной имитации под натуральную кожу;
3. Чехлы из экокожи отлично «дышат» за счет своей пористости, отсюда отличная воздухопроницаемость, то есть летом – прохладно, а зимой – тепло;
4. Простой уход влажной тряпкой;
5. Экокожа хорошо растягивается по всем направлениях, а это, в свою очередь, помогает сохранять форму на сидениях;
6. Практически не стирается.
Таким образом, экокожа – это отличный вариант обивки сидения, она прекрасно эксплуатируется в машине, служит долго при правильном подходе.
Алькантара
Алькантру относят к категории материалов премиум-класса. Среди основных свойств выделяются:
1. Особая прочность материала;
2. Показатель стираемости чуть ниже, чем у экокожи – сорок тысяч циклов по тесту Мартиндейла;
3. Приятная на ощупь. При проведении по алькантаре рукой, можно заметить характерный след как от замши;
4. Большой срок эксплуатации, так как из-за наличия короткого ворса не образовываются катышки на поверхности;
5. Устойчивость к свету;
6. Огромная цветовая палитра, которая позволяет выбрать материалы из алькантары на любой вкус и цвет.
7. Одним из плюсов обивки из алькантары – эффект антискольжения. То есть, при маневрах и резких поворотах, водитель не будет перемещаться по сидению.
Стоит сказать, что такой материал довольно требователен к себе. Если вы его замараете или прольете какую-либо жидкость, скорее всего придется отдавать салон в химчистку.
Вывод
Особое внимание уделяется салону автомобиля. Это важно не только для водителей, но и для пассажиров. Все вышеперечисленные материалы хорошие, и у каждого из них есть свои плюсы. Но наилучшее решение, это комбинирование экокожи и алькантары вместе: экокожа на подлокотники, и сиденья из алькантары.
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