Недорогая грузоперевозка мебели

23:50 2.09.2021

Перевозка мебели – одна из востребованных услуг, которые предоставляют компании, занимающиеся грузоперевозками.

Мебель в магазинах покупают все и после покупки остро встает вопрос о ее доставке. Все дело в габаритах приобретенного кухонного гарнитура или дивана, а самое главное – это сохранить красивый первозданный вид конструкции. Другая ситуация – это переезд на новое жилье. В этом случае служба перевозки мебели поможет бережно и аккуратно ее доставить. В таких ситуациях без помощи профессионалов сложно обойтись.

Основные правила транспортировки мебели

Некоторые из них зависят непосредственно от вида перевозимой мебели, но есть и общие правила, которые необходимо соблюдать для доставки груза в целости и сохранности.

Маркировка пакетов с отдельными деталями

Этот принцип позволяет не просто ускорить сборку мебели, но и вообще делает ее возможной. Если, например, перепутать какие-то детали по габаритам даже в несколько миллиметров, это усложнит сборку и скорее всего сделает ее невозможной. Поэтому все детали маркируются и складываются в отдельные пакеты.

Разборка крупногабаритной мебели

Позволяет облегчить транспортировку и погрузку. Ее необходимо выполнять в определенной последовательности, чтобы в дальнейшем правильно собрать, например, разобранный диван, кровать или шкаф.

Бережная упаковка мебели

Особое внимание стоит уделить упаковки хрупкой мебели с элементами зеркал и стекла. Качественная упаковка позволяет сохранить сохранность мебели при перевозке, избежать сколов и трещин. Для этого используются различные упаковочные материалы – пузырчатая пленка, картон, специальная бумага или ткань. Например, для перевозки редкой антикварной мебели упаковка в ткань обязательна для сохранения целостности конструкции.

Защита от внешнего воздействия

В данном случае речь идет о погодных условиях. Например, капли дождя или снег неблагоприятно повлияют на состояние дерева и мягкой мебели. Поэтому рекомендуется использовать крытые машины для транспортировки мебели, особенно на длительные расстояния. В этом случае идеально подходит газель.

Надежная фиксация каждого мебельного элемента и их правильное расположение

Необходимо не только компактно разместить всю мебель, но также сделать это таким образом, чтобы обеспечить ее сохранность. Если необходимо будет перевозить мебель на далекие расстояния, например, в другой город, то некачественное покрытие дорог вызовет тряску машину, которая не должна повлиять на безопасность груза. Поэтому его необходимо тщательно и крепко закрепить на отведенных местах.

Правил, которых необходимо придерживаться, достаточно много. Поэтому чтобы не утруждать себя лишними действиями, целесообразно будет заказать грузоперевозку в надежной компании. Это обеспечит доставку мебели в первоначальном виде и в необходимый срок.