23:58 2.09.2021

Компания предлагает квалифицированную эвакуацию в Москве и области.

Основные сведения

Неприятность на дороге может коснуться каждого. Если ваше транспортное средство заглохло или попало в серьезное ДТП, то не следует впадать в панику. Необходимо в первую очередь транспортировать автомобиль с дороги, в этом вам поможет служба вызова эвакуаторов в Мск и МО.

Не хотите столкнуться с неприятностями? В таком случае следует обратитесь в компанию "Московский эвакуатор". На это есть несколько важных причин.

Основные преимущества

В первую очередь следует выделить доступные цены в сравнении с конкурентами. Здесь не будут пользоваться вашей экстренной ситуацией. Низкая стоимость обусловлена не плохим уровнем сервиса, а грамотно организованному дежурству. Кроме того, у компании имеется собственный парк техники, а это означает, что вы не столкнетесь с посредниками.

Также следует выделить высокую скорость подачи техники. Она прибудет на место в течение 20-30 минут. Вы можете вызвать эвакуатор в выходной и любое время суток. Компания осуществляет транспортировку:

автомобилей (с любым дорожным просветом);

автобусов;

грузовых машин;

мотоциклов.

Если у вас останутся какие-либо вопросы, то специалисты обязательно на них ответят. Специалисты гарантируют вам быструю эвакуацию даже неисправные транспортные средства, техническое состояние значения не имеет. Кроме того, гарантируется сохранность перевозимого имущества.

Компания работает максимально честно. Предварительно вы можете зайти на сайт и ознакомиться с тарифной сеткой. Цены окажутся как минимум на 20% ниже, чем у конкурентов. Оплату можно осуществить как наличными, так и картами.

При аварии или иной неприятности ваш автомобиль может застрять где-либо. Не следует волноваться, ведь специалисты аккуратно вытащат транспортное средство. В компании работают только настоящие профессионалы своего дела, которые готовы справиться с самыми сложными задачами.

Не следует переживать по поводу того, что вы заглохли за пределами Москвы. Эвакуатор приедет к вам в любой район области максимально быстро. Для того, чтобы заказать эвакуатор, не требуется заполнять какие-либо заявки. Просто позвоните по номеру указанному на сайте, объясните ситуацию, а также передайте диспетчеру свой адрес где сейчас находится ваш автомобиль, нуждающийся в услуге эвакуации.