21:33 3.09.2021

Можно ли обжаловать штрафы ГИБДД и как это сделать?

В практике каждого водителя рано или поздно наступает момент, когда он нарушает правила дорожного движения. Это может произойти как случайно, так и не специально, по невнимательности. В такие моменты есть риск получить штраф. Постановление за нарушение ПДД всегда выносится ГИБДД или судом.

Онлайн-сервисы, такие как «Мои Штрафы», предлагают онлайн проверку штрафов ГИБДД в режиме реального времени. Введите данные своего транспортного средства и система в считанные секунды выдаст всю информацию о вашем автомобиле. Вы можете своевременно узнать о нарушении, чтобы избежать проблем, связанных с несвоевременной оплатой постановления.

Как обжаловать штраф

С момента выписки постановления водителю дается 10 дней на обжалование. Если за это время не подать жалобу, это расценивается как согласие с выписанным штрафом. При необходимости вы можете восстановить срок обжалования по истечению 10 дней, но для этого у вас должна быть уважительная причина. Она может быть связана с командировкой или болезнью, но нужно предоставить доказательства.

В жалобе обязательно указываются следующие данные:

Данные об адресате постановления. Название судебного органа или территориального отдела ГИБДД, куда будет отправлена жалоба. В шапке заявление указываются данные о заявителе и представителе (адвокате), если планируется судебное разбирательство. Кроме имени и фамилии, укажите адрес регистрации и контактный номер. Название документа. Основная часть. В ней указываются обстоятельства происшествия, в том числе дата и номер документа. Также нужно обозначить должность сотрудника полиции либо судьи, если речь идет о судебном постановлении. В описательной части необходимо указать основания, которые по вашему мнению, являются неправомерными. По возможности также следует добавить ссылки на нормы действующего законодательства, чтобы обосновать свою позицию. Итоги. В резолютивной части вкратце подытожьте свое требование. Это может быть как отмена постановления, так и прекращение производства. Приложение. В нем приводится полный список документов, доказывающих вашу правоту. Например, если за рулем находился другой человек, приложите доверенность и страховой полис, в котором указаны данные о нарушителе. Кроме того, дополнительно необходимо приложить объяснение нарушителя, изложенное в письменном виде.

Одним из оснований для отмены штрафа по действующему законодательству является малозначимость нарушения. Кроме того, отменить действие постановления можно из-за наличия обстоятельств, которые могут отсутствие правонарушения. Также основанием для отмены является нарушение требований при оформлении нарушения. В некоторых случаях причиной является неправильное изложение норм закона.

Если вам пришел штраф за превышение скорости, его можно обжаловать в таких случаях:

камера, установленная на дороге, неправильно распознала регистрационный номер транспортного средства;

во время фиксации нарушения машиной управлял не владелец;

транспортное средство уже продано, а штрафы нового владельца отправляются предыдущему собственнику;

для фиксации правонарушения использовалось несертифицированное оборудование;

автоматическая система фиксации нарушения работает со сбоями - транспортное средство физически не могло ехать со скоростью, указанной в постановлении;

камера зафиксировала скорость движения соседнего авто.

Жалоба отправляется в районный суд или управление ГИБДД, в зависимости от того, какое ведомство выписало постановление. Штрафы, вынесенные сотрудниками ГИБДД, могут быть обжалованы в ГАИ либо в городском суде.

Жалобы, которые лучше отправить в ГИБДД:

При составлении постановления были допущены ошибки. Например, номер транспортного средства определен неправильно, в результате чего вы получили чужой штраф. Система видеофиксации сработала случайно. Бывает такое, что камера реагирует на пересечение сплошной линии разметки тенью от транспортного средства. Бывает такое, что система фиксирует скорость мотоцикла, проезжающего рядом с автомобилем. Вы проехали светофор на красный свет, но сделали это по требованию регулировщика. Ваш автомобиль был остановлен инспектором ГИБДД в запрещенном месте. Вам пришлось остановиться в запрещенном месте по вынужденной причине, например, из-за прокола колеса или другой технической неисправности авто.

В суд следует отправлять жалобу, если это спорная ситуация. Часто бывает такое, что для вынесения законного решения нужно рассматривать разные факты. Также есть смысл обращаться в суд, если в процессе оформления постановления были нарушены процессуальные требования или сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия. Кроме того, многие автомобилисты сразу обращаются в суд, поскольку надеются на беспристрастность судей. Но в то же время ГАИ рассматривает запросы значительно быстрее.