Можно ли обжаловать штрафы ГИБДД и как это сделать?
В практике каждого водителя рано или поздно наступает момент, когда он нарушает правила дорожного движения. Это может произойти как случайно, так и не специально, по невнимательности. В такие моменты есть риск получить штраф. Постановление за нарушение ПДД всегда выносится ГИБДД или судом.
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Как обжаловать штраф
С момента выписки постановления водителю дается 10 дней на обжалование. Если за это время не подать жалобу, это расценивается как согласие с выписанным штрафом. При необходимости вы можете восстановить срок обжалования по истечению 10 дней, но для этого у вас должна быть уважительная причина. Она может быть связана с командировкой или болезнью, но нужно предоставить доказательства.
В жалобе обязательно указываются следующие данные:
- Данные об адресате постановления. Название судебного органа или территориального отдела ГИБДД, куда будет отправлена жалоба. В шапке заявление указываются данные о заявителе и представителе (адвокате), если планируется судебное разбирательство. Кроме имени и фамилии, укажите адрес регистрации и контактный номер.
- Название документа.
- Основная часть. В ней указываются обстоятельства происшествия, в том числе дата и номер документа. Также нужно обозначить должность сотрудника полиции либо судьи, если речь идет о судебном постановлении. В описательной части необходимо указать основания, которые по вашему мнению, являются неправомерными. По возможности также следует добавить ссылки на нормы действующего законодательства, чтобы обосновать свою позицию.
- Итоги. В резолютивной части вкратце подытожьте свое требование. Это может быть как отмена постановления, так и прекращение производства.
- Приложение. В нем приводится полный список документов, доказывающих вашу правоту. Например, если за рулем находился другой человек, приложите доверенность и страховой полис, в котором указаны данные о нарушителе. Кроме того, дополнительно необходимо приложить объяснение нарушителя, изложенное в письменном виде.
Одним из оснований для отмены штрафа по действующему законодательству является малозначимость нарушения. Кроме того, отменить действие постановления можно из-за наличия обстоятельств, которые могут отсутствие правонарушения. Также основанием для отмены является нарушение требований при оформлении нарушения. В некоторых случаях причиной является неправильное изложение норм закона.
Если вам пришел штраф за превышение скорости, его можно обжаловать в таких случаях:
- камера, установленная на дороге, неправильно распознала регистрационный номер транспортного средства;
- во время фиксации нарушения машиной управлял не владелец;
- транспортное средство уже продано, а штрафы нового владельца отправляются предыдущему собственнику;
- для фиксации правонарушения использовалось несертифицированное оборудование;
- автоматическая система фиксации нарушения работает со сбоями - транспортное средство физически не могло ехать со скоростью, указанной в постановлении;
- камера зафиксировала скорость движения соседнего авто.
Жалоба отправляется в районный суд или управление ГИБДД, в зависимости от того, какое ведомство выписало постановление. Штрафы, вынесенные сотрудниками ГИБДД, могут быть обжалованы в ГАИ либо в городском суде.
Жалобы, которые лучше отправить в ГИБДД:
- При составлении постановления были допущены ошибки. Например, номер транспортного средства определен неправильно, в результате чего вы получили чужой штраф.
- Система видеофиксации сработала случайно. Бывает такое, что камера реагирует на пересечение сплошной линии разметки тенью от транспортного средства. Бывает такое, что система фиксирует скорость мотоцикла, проезжающего рядом с автомобилем.
- Вы проехали светофор на красный свет, но сделали это по требованию регулировщика.
- Ваш автомобиль был остановлен инспектором ГИБДД в запрещенном месте.
- Вам пришлось остановиться в запрещенном месте по вынужденной причине, например, из-за прокола колеса или другой технической неисправности авто.
В суд следует отправлять жалобу, если это спорная ситуация. Часто бывает такое, что для вынесения законного решения нужно рассматривать разные факты. Также есть смысл обращаться в суд, если в процессе оформления постановления были нарушены процессуальные требования или сотрудники ГИБДД превысили свои полномочия. Кроме того, многие автомобилисты сразу обращаются в суд, поскольку надеются на беспристрастность судей. Но в то же время ГАИ рассматривает запросы значительно быстрее.
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