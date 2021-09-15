Помощник президента РФ допустил введение платы за проезд по всем дорогам

12:36 15.09.2021

Повсеместное распространение машин, работающих на альтернативных видах топлива, в том числе электромобилей, вынудит государства провести радикальную реформу и ввести платежи за пользование каждым километром дорог или акцизы на газ и электричество, заявил на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» помощник президента России Игорь Левитин.

По словам Левитина, сейчас высказываются мнения, будто переход на машины, работающие на газе, или на электромобили приведет к удешевлению топлива. Помощник президента выразил несогласие с подобными утверждениями. Он пояснил, что сейчас нет акцизов на газ и электричество. Соответственно, если все начнут пользоваться ими, то следует подумать, за счет чего содержать и строить автомобильные дороги.

«Или мы должны будем ввести акциз, и тогда на альтернативном топливе будет стоимость точно такая же, как сегодня на бензине, или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе вообще платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идет о формате покилометровых платежей пользователей. То есть тогда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан, и уже человек, у которого есть автомобиль, будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», — приводит слова чиновника издание «Ведомости».

При переходе на альтернативные виды топлива нужно будет решить, что делать с дорожным фондом, подчеркнул Левитин. При отсутствии акцизов содержание трасс фактически перейдет на население, добавил он.