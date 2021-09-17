14:03 17.09.2021

В связи с пандемией многие сферы бизнеса подверглись определенными изменениям.

В том числе, это затронуло и сферу грузоперевозок. В этой статье мы поговорим про грузоперевозки в России, а так же приведем анализ рынка автомобильных грузоперевозок в 2021 году.

Миф 1. Люди совершают покупки чаще, чем раньше

По мнению некоторых, в России можно заметить недостаток компаний, занимающихся грузоперевозками в связи с ростом активности потребителей. По данным платформы «Сбер-Индекс», в период с апреля по май 2020 года, наоборот, жители России вели достаточно аскетичный образ жизни. Однако, все пришло в норму уже в первом квартале 2021 года.

Миф 2. В России наблюдается нехватка перевозчиков, и, соответственно, ТС

По данным системы «Платон», в прошлом году (2020) с каждым месяцем увеличивалось количество регистраций ТС, а также официально зaрегистрированных компаний по грузоперевозкам. «На 1 апреля 2020 года по России в системе было зарегистрировано: 1,294 млн транспортных средств, 560 тысяч грузоперевозчиков и логистических компаний. По данным на 1 апреля 2021 года: 1,447 млн грузовиков, 630 тысяч грузоперевозчиков и логистических компаний.» - как сообщили в пресс-службе «Платона»,

Отсюда следует, что по сравнению с 2020 годом, в этом могу количество ТС увеличилось на двенадцать процентов, а количество грузоперевозчиков на тринадцать процентов.

Кроме того, необходимо отметить, что логистика в сфере грузоперевозок находится на первом месте по количеству и чaстоте регистрации. А в этом рейтинге находится сфера такси, строительства, розницы, продажи через Интернет.

Миф 3. Огромная проблема для логистических компаний – поиск удачного рейса

С одной стороны, если фирма занимается поиском рейсов «в одиночку» - это может быть непросто. Например, грузоперевозки Москва - Нижний Новгород – достаточно частый рейс, однако, если самостоятельно искать заказчика, велика вероятность наткнуться на недобросовестных людей. Но если компания в партнерских отношениях с большими экспедиторскими фирмами, найти рейс будет просто, ведь у них есть свои пути общения с грузоотправителями, свои методы проверки информации и важные виртуальные инструменты.

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