Стоит ли покупать праворульную машину в 2021 году

12:55 18.09.2021

Один из самых активных споров среди автолюбителей — стоит ли покупать праворульную машину, если вы живете в России?

Важнейший аргумент противников «праворулек» — неудобство управления. В противовес им сторонники праворульных авто обращают внимание на цену. Ведь их можно купить реально намного дешевле на японских аукционах. Например, на сайте https://autosender.ru/autoauction-japan .

Кто же в этом споре прав, стоит ли вам рассматривать праворульную машину к покупке, в чем реальные преимущества и недостатки таких автомобилей? Давайте разбираться!

Текущие реалии

Если вы живете в Северо-Западной части России, то для вас праворульные автомобили наверняка кажутся диковинкой. Но ситуация по стране кардинально отличается. В дальневосточных регионах уже сейчас более 80% автомобилей — это праворульные «японцы», купленные на аукционах. И география распространения «праворулек» с каждым годом только расширяется.

Интересный факт! По состоянию на 2021 год 8% всех автомобилей на территории Российской Федерации — праворульные. Это около 3,5 миллионов машин.

На данный момент в России не действуют какие-либо запреты на ввоз праворульных авто. Однако сейчас появляются некоторые особые требования. Например, необходимость устанавливать систему «ГЛОНАСС» и проходить техосмотр по обновленным правилам. В целом ничего критичного.

Любопытно, что государство уже начинает предлагать жителям дальневосточных регионах различные льготы и бонусы при покупке леворульных автомобилей вместо праворульных. Но последние все равно выглядят более привлекательными в силу стоимости.

Почему купить праворульную машину в 2021 году — правильное решение

Мы готовы назвать сразу 5 объективных преимуществ в пользу покупки праворульного автомобиля на японском аукционе:

Японское качество. Здесь без комментариев. Японский автопром — по праву один из лучших на планете. Доступная стоимость. Разница в цене между леворульным и праворульным авто при прочих равных может исчисляться десятками процентов в пользу вторых. Для многих это делает выбор очевидным. Отличное оснащение. Даже недорогие японские автомобили комплектуются качественной встроенной техникой: кондиционерами, электроприводами стекол и так далее. Превосходное лакокрасочное покрытие. Япония — страна с весьма влажным климатом, и этот факт учитывают производители авто. Используемые лакокрасочные покрытия намного более устойчивы к влаге и коррозии. Действительно долгий срок службы. Японцы часто продают автомобили спустя 3-5 лет эксплуатации — им выгоднее купить новое авто и бесплатно обслуживать его, чем платить за обслуживание старого. Плюс есть специфика налогообложения. Поэтому на японские аукционы попадают совершенно не старые автомобили в отличном техническом состоянии, которые прослужат еще многие годы.

Еще одно неочевидное преимущество «праворулек» — их, согласно статистике, намного реже угоняют. А это, как-никак, тоже веский довод в их пользу.

К каким сложностям стоит готовиться, если вы выберете праворульное авто

Мы не будем доказывать, что минусов у праворульных машин нет. Они (именно при использовании в российских реалиях) есть:

Обгон на дороге становится сложнее, поэтому необходимо тренироваться выполнять такие маневры, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Фары праворульных автомобилей светят немного влево, из-за чего в ночное время суток вы будете слепить встречных водителей. К счастью, этот недостаток легко исключается обычной заменой фар. Другая «рабочая» рука. Если вы долгое время ездили на леворульной машине, будет непривычно переключать скорости, опускать ручник и выполнять прочие действия левой рукой. К этому довольно быстро привыкаешь, но поначалу вы будете чувствовать себя неуклюжим.

Ах да, заказывать и получать еду на МакДрайве тоже неудобно. Но этот недостаток уже откровенно высосан из пальца.

А что, если праворульные авто в России однажды запретят?

Слухи о том, что власти хотят установить запрет на использование праворульных автомобилей, ходят уже давно. Вот только пойдут ли они на такой шаг? Ранее мы упомянули, что сейчас в России более 3,5 миллиона праворульных авто. А теперь представьте, что в один момент владельцам попросту запретят ими пользоваться. Дальневосточные регионы попросту встанут, да и в других частях страны ситуация будет весьма непростой.

Мы считаем, что тотальный запрет маловероятен. А вот усложнение процесса покупки автомобилей на японских аукционах вполне возможно. Поэтому сейчас, пока никаких ограничений и запретов нет, идеальное время для покупки. Советуем взвесить все «За» и «Против» лично для вас, и купить автомобиль на аукционе. Сейчас нет ни единого веского довода, почему этого делать не стоит.