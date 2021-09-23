Путешествие по Турции на прокатном авто: основные нюансы

18:36 23.09.2021

Поездки – это всегда очень хорошо, но логистический вопрос зачастую очень остро стоит перед путешественниками.

Одним из способов передвижения является взятие машины в аренду. В этой статье мы поговорим про аренду авто в Турции и как получить авто прямо по прилету в Кайсери.

Что такое каршеринг?

Для начала, необходимо дать определение такому явлению, как каршеринг. Под каршерингом подразумевается услуга по предоставлению краткосрочной аренды или проката автомобиля. Такой вариант аренды можно оформить у специализированных компаний или частных лиц.

Нюансы аренды авто в другой стране

Существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание каждому путешественнику, желающему арендовать авто:

1. У многих людей сразу возникает вопрос: «Какие же документы нужны, чтобы иметь возможность садиться за руль в другой стране?». В основном, для того, чтобы арендовать авто, необходимы загранпаспорт и обычные водительские права. Существует также международное водительское удостоверение, но зачастую его не требуют, однако, есть нюанс – возраст должен от двадцати одного года, стаж вождения больше года. При получении прокатного автомобиля вы должны предъявить: паспорт, кредитную карту, ваучер, обычное водительское удостоверение и водительское удостоверение международного образца. Все эти документы должны быть зарегистрированы на главного водителя.

2. Второй момент – не стоит связываться с непроверенными компаниями, предоставляющими услуги в больших, особенно курортных городах. Все просто – можно столкнуться с мошенническими действиями. Особенно это актуально в туристических странах, таких, как, например, Турция. Выбирая площадку для бронирования автомобилей Bookingcar.su, вы можете быть уверены, что не натолкнетесь на непроверенные компании, и не испортите поездку. Вы можете оформить аренду авто в аэропорту Стамбула и в других городах, что очень удобно, и зачастую по деньгам это выходит дешевле, чем такси.

3. Рекомендовано бронировать авто заранее, например, за две-три недели минимум. Так как велика вероятность, что за меньший срок будет тяжело найти подходящее транспортное средство. Оно может быть слишком дорогим, или не подходить по индивидуальным запросам.

4. Важный момент – оплатить аренду автомобиля можно только пластиковыми картами, которые оформлены на водителя. Оплата наличными не принимается.

