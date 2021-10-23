Коротко про компанию Geely Auto

22:51 23.10.2021

Рынок производства автомобилей – это стремительно развивающаяся область.

Существует огромное количество мировых компаний, которые производят транспортные средства вот уже более нескольких десятков лет. В этой статье мы поговорим про бренд Geely Autо, его краткую историю и положение на сегодняшний момент. Посмотреть каталог автомобилей от компании можно на сайте https://light-auto.com/auto/geely/.

Geely Auto: история

Geely – это бренд автомобилей от фирмы Geely Auto, которое берет свое начало с тысяча девятьсот девяноста восьмого года. За все это время (двадцать три года), ею был пройден путь от начинающего последователя, до лидера в сфере научных технологий. Однако, в России данный бренд появился только в двух тысячи девятом году.

С каждым годом, компания вводит новые технологии в производство, расширяет модельный ряд, совершенствует годами наработанную продукцию. Все это достигается путем коллаборационных действий с западными компаниями и сотрудничеством с иностранными фирмами, которые занимаются изобретением новых технологий и инноваций в автопроизводственной сфере. Отдельно можно выделить новую разработку двигателей внутреннего сгорания совместно с компанией Volvo Car Group. Интересный факт, с двух тысячи десятого года, компания Вольво стала дочерней фирмой Geely Houlding Group.

Современность

На данный момент, компания Geely имеет пятнадцать заводов по производству автомобилей, восемь заводов, специализирующиеся на производстве трансмиссий и двигателей в Китае и на территории других стран. Так же, у Geely есть свои научно-исследовательские центры в следующих странах: Китай, Швеция, Англия, Германия, бюро по дизайну в Шанхае, Гётеборге, Барселоне, Калифорнии и Ковентри.

Новинки от Geely

Компания недавно выпустила новый Geely Atlas Pro – кроссовер, доступный в 2-х уровнях оснащения.

К основным особенностям модели можно отнести:

1. Наличие панорамной крыши и люка, оснащенный электрическим приводом;

2. Наличие восемнадцати дюймовых дисков с встроенной светодиодной оптикой;

3. Подсветка зоны выхода, если открыть двери;

4. Наличие автоматизированной системы управления дальним светом + датчик дождя;

5. Подсветка салона, ее вариативность – доступно сорок два цвета.

6. Регулируемая рулевая колонка по вылету и высоте;

7. Наличие шести подушек безопасности;

8. Наличие системы автоматического торможения и другое.

