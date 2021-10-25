Повышение цен на продукцию компании АВТОВАЗ

11:35 25.10.2021

Цена на автомобили концерна АВТОВАЗ снова повысилась 18 октября. Это уже шестое подорожание продукции с начала текущего года

По обновленным данным все транспортные средства, выпускаемые под маркой ЛАДА, прибавили в цене 0,9-2,7 %. Предыдущее подорожание автомобилей концерна АВТОВАЗ было в сентябре 2021 г. В октябре стоимость снова выросла в среднем на 6 000-20 000 руб. По данным портала «Цена авто» в сентябре машины семейства Granta дорожали дважды за месяц — в начале и в середине. Узнать точную стоимость седана можно здесь.

По данным АВТОСТАТа в сентябре было реализовано 17 189 транспортных средств, произведенных концерном ВАЗ. Продажи упали на 51 % по сравнению с предыдущим годом. Такие показатели обусловлены снижением доходов россиян в связи с пандемией и экономическим кризисом. Однако в 2021 г. спрос на автомобили за последние 9 месяцев увеличился на 18 % по сравнению с предыдущим. Так, за указанный период 2021 г. в России было реализовано 268 849 машин. В этом году экономический кризис пошел на спад, вследствие чего покупательная способность россиян увеличивается. С начала 2021 г. доля проданных автомобилей LADA на отечественном рынке составила 21,3 %. В прошлом году в аналогичный период доля продукции концерна составляла 20,9 %. Эти данные предоставила АЕБ.

В настоящее время автоконцерн констатирует перебои в выпуске продукции. Линия сборки, начиная с июня 2021 г., работает нерегулярно. Вынужденный простой связан со сбоями в поставках оборудования и электроники от компании «Робот Бош Самара». Это предприятие, в свою очередь, испытывает трудности в получении деталей от своих партнеров.

После устранения проблем с запчастями компания АВТОВАЗ планирует восполнить временные потери в рабочем процессе следующим образом: организовать шестидневную неделю и девятичасовые смены. Наладить поставки компонентов электроники «Робот Бош Самара» планирует через несколько месяцев. После этого задержки в сборке новых транспортных средств прекратятся, и компания снова будет выпускать достаточный объем продукции.

В настоящее время концерн АВТОВАЗ не спешит заявлять об очередном повышении цен на выпускаемые транспортные средства. Оперативно подобрать подходящую машину популярного отечественного производителя и рассчитать ее точную стоимость можно, перейдя по ссылке.