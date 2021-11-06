Перевозка маленьких пассажиров на автобусе: детали

17:22 6.11.2021

Сейчас особенно актуальны путешествия по России в связи с пандемией коронавируса.

И одним из интересных видов транспорта является перевозка на автобусе, особенно для детей. В этой статье мы поговорим про требования для перевозки детей на автобусе. Заказ автобуса для перевозки детей можно организовать на сайте компании "Мирабас".

Основные требования, предъявляемые к перевозке детей на арендном автобусе

Аренда автобуса для детей должна производиться с учетом выполнения этих норм, которые прописаны в Постановлении № 1177 от 17.12.2013.

1. Производить перевозку детей не маршрутными, а транспортными средствами, специально предназначенными для групповой перевозки несовершеннолетних пассажиров;

2. Если необходимо перевезти группу детей в количестве 8 и более человек, то организация перевозки осуществляется с соблюдением норм, указанных в законодательстве;

3. Если перевозка детей осуществляется без законных представителей (это родители, опекуны, усыновители), то должны соблюдаться все законодательные нормы и правила при транспортировке.

Кроме того, организовывая перевозку детей, соблюдать еще ряд требований:

Подготовить необходимые сопроводительные документы;

Водитель, осуществляющий перевозку, должен соответствовать определенным требованиям, проходить дополнительный инструктаж перед каждой поездкой;

Группу детей должны сопровождать не менее 2х взрослых пассажиров;

Сопровождение транспортного средства представителями автоинспекции, в случае движения 2х и более автобусов организованной траснпортной колонной;

Соблюдение правил посадки несовершеннолетних в транспортное средство.

Так что, чтобы заказать автобус для перевозки детей, нужно соблюсти много правил и требований.

Компания по аренде автобусов «Мирабас» предоставляет услуги по заказу автобуса для перевозки детей и других пассажирских перевозок. Они гарантированно выполнят все нормы и помогут так же в осуществлении следующих аспектов перевозки:

1. Подготовка всех сопроводительных документов;

2. Предоставление шофера, у которого есть разрешение по осуществлению перевозки детей;

3. Организация посадки и транспортировки маленьких пассажиров в определенное место при сопровождении лиц, участвующих в транспортировки детей;

4. Предоставление новых и комфортабельных моделей автобусов для транспортировки детей.

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Пассажирские перевозки: https://mirabus.ru/