Перевозка маленьких пассажиров на автобусе: детали
И одним из интересных видов транспорта является перевозка на автобусе, особенно для детей. В этой статье мы поговорим про требования для перевозки детей на автобусе. Заказ автобуса для перевозки детей можно организовать на сайте компании "Мирабас".
Основные требования, предъявляемые к перевозке детей на арендном автобусе
Аренда автобуса для детей должна производиться с учетом выполнения этих норм, которые прописаны в Постановлении № 1177 от 17.12.2013.
1. Производить перевозку детей не маршрутными, а транспортными средствами, специально предназначенными для групповой перевозки несовершеннолетних пассажиров;
2. Если необходимо перевезти группу детей в количестве 8 и более человек, то организация перевозки осуществляется с соблюдением норм, указанных в законодательстве;
3. Если перевозка детей осуществляется без законных представителей (это родители, опекуны, усыновители), то должны соблюдаться все законодательные нормы и правила при транспортировке.
Кроме того, организовывая перевозку детей, соблюдать еще ряд требований:
- Подготовить необходимые сопроводительные документы;
- Водитель, осуществляющий перевозку, должен соответствовать определенным требованиям, проходить дополнительный инструктаж перед каждой поездкой;
- Группу детей должны сопровождать не менее 2х взрослых пассажиров;
- Сопровождение транспортного средства представителями автоинспекции, в случае движения 2х и более автобусов организованной траснпортной колонной;
- Соблюдение правил посадки несовершеннолетних в транспортное средство.
- Так что, чтобы заказать автобус для перевозки детей, нужно соблюсти много правил и требований.
Компания по аренде автобусов «Мирабас» предоставляет услуги по заказу автобуса для перевозки детей и других пассажирских перевозок. Они гарантированно выполнят все нормы и помогут так же в осуществлении следующих аспектов перевозки:
1. Подготовка всех сопроводительных документов;
2. Предоставление шофера, у которого есть разрешение по осуществлению перевозки детей;
3. Организация посадки и транспортировки маленьких пассажиров в определенное место при сопровождении лиц, участвующих в транспортировки детей;
4. Предоставление новых и комфортабельных моделей автобусов для транспортировки детей.
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