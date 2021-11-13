Покупка американского автомобиля на аукционе: преимущества

Купить автомобиль – это занятие не простое, но безумно увлекательное. 

Существует огромное количество вариантов приобретения транспортного средства, но в этой статье хотелось бы особенно поговорить про авто из США и почему стоит рассмотреть данный вариант покупки.

Почему стоит покупать автомобиль из Америки? Преимущества покупки

Для того, чтобы определиться, стоит ли покупать американский автомобиль, необходимо рассмотреть его преимущества:
1. Авто из Америки обладают большими габаритами и лучшей проходимостью;
2. Необходимо отметить то, что американские автомобили имеют продвинутую комплектацию;
3. Привлекательная стоимость поддержанного американского автомобиля – это то, что безумно привлекает потенциальных покупателей. Даже с учетом доставки, стоимости растаможки и страховки, приобретение и заказ выйдут гораздо дешевле.

Отличия американских авто

Явные отличия, которые можно отметить при сравнении американских и европейских моделей. Отличные технические характеристики следующие:
1. Поворотники имеют красный цвет;
2. Практически все модели оснащены автоматической коробкой передач;
3. Наличие качественной подвеской и системы торможения;
4. Высокое качество шин;
5. Повышенное количество осветительных устройств в виде габаритных огней, фар и так далее;
6. Наличие высокотехнологичной панели приборов;

Приобретение автомобиля на американском аукционе

Многие задаются вопросом: «Где выгоднее купить американское авто?». Ответ очевиден – американский аукцион. Почему:
1. Вы экономите деньги. Это связано с тем, что автолюбители из США перепродают автомобили людям из других стран и покупают на родине новое ТС, при этом американские страховые организации выкладывают автомобили продажу в аукцион, а владельцам выплачивают сумму по страховке. И как показывает практика, человек, который приобрел авто на таком аукционе, экономит от двадцати до пятидесяти процентов;
2. Вы сможете найти автомобиль с небольшим пробегом, так как американские водители достаточно трепетно относятся к личному транспорту и средний пробег авто – примерно двадцать-тридцать тысяч километров в год;
3. Наличие прозрачной истории автомобиля.
 

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