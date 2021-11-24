Покупка автомобиля на сайте eBay

14:43 24.11.2021

eBay – платформа, на которой можно найти абсолютно все, в том числе – найти автомобиль.

На самом деле, процесс приобретения транспорта – процесс сложный сам по себе, особенно, если это касается покупки онлайн у продавца, который находится в другой стране. Существуют некоторые нюансы помимо оценки стоимости и технического состояния. В этой статье хотелось бы рассказать на что стоит обращать внимание при покупке авто из Америки в Россию с онлайн-магазина eBay.

Основные моменты

В первую очередь, обращайте внимание на поиск и выбор автомобиля. На платформе находится большое количество продавцов различных марок машин с разным годом выпуска. Там же продаются не только «классические» модели авто, но так же и экзотические модели, выпущенные небольшими партиями. Как и большинство других товаров на eBay, автомобили предлагают как в виде собственно аукциона, так и выставляют на продажу по фиксированной цене. Если вы выбираете второй вариант, то продавец обычно предлагает возможность снизить стоимость

Во-вторых, перед покупкой, нужно обговорить важные моменты по поводу способов оплаты и возможности внесения депозита. Депозит является гарантией того, что вы, как покупатель, в дальнейшем переведете деньги за авто в течение какого-либо времени. Не забудьте упомянуть продавцу о том, что вы собираетесь вывозить транспортное средство в другое государство – не нужно платить налоги страны. Уточните момент, который касается документации. Это важно, потому что без документов ни одна американская компания не будет заниматься таможенными делами.

Третий момент – безопасность сделки. Не смотря на то, что любая покупка на платформе eBay гарантирует денежный возраст, но все таки нужно обращаться внимание на репутацию продавца. Для этого существуют рейтинги продавца, так же, предварительно ознакомьтесь с его историей. Что может послужить основным триггером, который свидетельствует о недобропорядочности продавца:

1. Отсутствие фотографий;

2. Небольшой срок проведения ауикциона;

3. VIN-номер отсутствует.

