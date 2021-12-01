Программный продукт "Альфа-Авто": что это и зачем нужен

На данный момент автобизнес – это развивающаяся отрасль предпринимательства. 

Для правильного и эффективного ведения такого бизнеса, необходимо иметь нужные бизнес-инструменты. В этой статье мы поговорим про программный продукт «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, ред.6.

Что такое «Альфа-Авто»?

Под данным продуктом подразумевается программа для автосервисов и СТО, которая позволяет комплексно автоматизировать оперативный учет товаров. Продукт «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 6» идеально подойдет корпоративному сегменту автобизнеса, так как в его функции входят важнейшие элементы для контроля и аналитики бизнес-процессов.

Основные функции

«Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6» обладает рядом функций, которые позволят структурировать работу всех составляющих бизнеса – от работы склада до взаимоотношений с клиентами:
1. Поможет поддерживать связь с клиентурой;
2. Благодаря данному продукту, вы сможете оформить заказы и продажи новых автомобилей;
3. Программный продукт «Альфа-Авто» позволит выполнить предпродажную подготовку автомобиля;
4. Осуществление выкупа и реализации транспортных средств с пробегом;
5. Оказание ремонтных услуг и услуг по обслуживанию авто;
6. Введение оптовой и розничной торговли запчастей;
7. Организация эффективной работы складского хозяйства;
8. Учет оплаты и контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

Управляемый интерфейс «Такси» от платформы «1С:Предприятие 8.3» позволяет наладить эргономику процессов пользовательской работы. Так же стоит отметить современную архитектуру программы «1С:Предприятие 8.3», которая способна адаптировать документооборот под нужды современной компании. При этом, руководители в оперативном режиме получают и используют в дальнейшем информацию обо всех областях работы предприятия. Система предоставляет исчерпывающую информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Учетные модули, которые входят в состав программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6»

Учетные модули:
1. CRM и маркетинг;
2. Автосалон;
3. Послепродажное обслуживание;
4. Запасные части и аксессуары;
5. Финансы;
6. Обмен данными.

Преимущества использования «Альфа-Авто»

Особенно выделяются такие плюсы, как:
1. Работа в режиме «веб-клиент»;
2. Сегментированность цен по категориям: запчасти, автоработы, авто;
3. Наличие единой картотеку ТС, хранение VIN-номера в оригинальном виде;
4. Осуществление поиска по запросам: VIN, гос. номер автомобиля, ФИО и т. д.;
5. Сохранение и учет клиентской истории.
 

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