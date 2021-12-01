18:49 1.12.2021

На данный момент автобизнес – это развивающаяся отрасль предпринимательства.

Для правильного и эффективного ведения такого бизнеса, необходимо иметь нужные бизнес-инструменты. В этой статье мы поговорим про программный продукт «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, ред.6.

Что такое «Альфа-Авто»?

Под данным продуктом подразумевается программа для автосервисов и СТО, которая позволяет комплексно автоматизировать оперативный учет товаров. Продукт «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 6» идеально подойдет корпоративному сегменту автобизнеса, так как в его функции входят важнейшие элементы для контроля и аналитики бизнес-процессов.

Основные функции

«Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6» обладает рядом функций, которые позволят структурировать работу всех составляющих бизнеса – от работы склада до взаимоотношений с клиентами:

1. Поможет поддерживать связь с клиентурой;

2. Благодаря данному продукту, вы сможете оформить заказы и продажи новых автомобилей;

3. Программный продукт «Альфа-Авто» позволит выполнить предпродажную подготовку автомобиля;

4. Осуществление выкупа и реализации транспортных средств с пробегом;

5. Оказание ремонтных услуг и услуг по обслуживанию авто;

6. Введение оптовой и розничной торговли запчастей;

7. Организация эффективной работы складского хозяйства;

8. Учет оплаты и контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

Управляемый интерфейс «Такси» от платформы «1С:Предприятие 8.3» позволяет наладить эргономику процессов пользовательской работы. Так же стоит отметить современную архитектуру программы «1С:Предприятие 8.3», которая способна адаптировать документооборот под нужды современной компании. При этом, руководители в оперативном режиме получают и используют в дальнейшем информацию обо всех областях работы предприятия. Система предоставляет исчерпывающую информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Учетные модули, которые входят в состав программного продукта «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП, редакция 6»

Учетные модули:

1. CRM и маркетинг;

2. Автосалон;

3. Послепродажное обслуживание;

4. Запасные части и аксессуары;

5. Финансы;

6. Обмен данными.

Преимущества использования «Альфа-Авто»

Особенно выделяются такие плюсы, как:

1. Работа в режиме «веб-клиент»;

2. Сегментированность цен по категориям: запчасти, автоработы, авто;

3. Наличие единой картотеку ТС, хранение VIN-номера в оригинальном виде;

4. Осуществление поиска по запросам: VIN, гос. номер автомобиля, ФИО и т. д.;

5. Сохранение и учет клиентской истории.

