Сломалась машина — по какой гарантии можно обратиться

00:08 22.12.2021

При поиске гарантии на свой автомобиль водители видят несколько вариантов.

Термины путаются — продленная гарантия переходит в техническую и наоборот, рядом появляется еще страховка. В итоге водители не понимают, есть ли разница вообще и почему нельзя оформить что-то одно. Разбираемся, какие есть гарантии и в каких случаях они могут пригодиться.

Гарантия при покупке автомобиля

При покупке нового автомобиля в салоне водитель сразу получает гарантию. Она включает в себя:

ремонт или замену детали, если поломка произошла из-за дефектов на производстве;

бесплатную доставку эвакуатором для ближайшего СТО (расстояние прописано в сертификате на гарантию);

компенсацию стоимости ремонта.

Гарантия от производителя не распространяется на детали, которые износились или были повреждены в результате аварии или природных явлений. При этом водитель должен поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии — проходить техническое обслуживание (тоже не включено в гарантию), следить за исправностью элементов. Ремонт из-за небрежного отношения водитель будет оплачивать сам.

В среднем срок действия гарантии составляет 2−3 года. Иногда производитель может установить ограничение по километражу в пробеге. Точные условия нужно узнавать при покупке автомобиля.

Недостаток такой гарантии — долгий процесс согласования компенсации ремонта.

Пример

В АКПП слышен стук. Водитель обращается по гарантии в салон, коробку передач отправляют на диагностику производителю. Последний принимает решение — гарантийный ли это случай. Если условия не нарушены, производится ремонт за счет производителя.

Продленная гарантия

Это та же самая заводская гарантия, которую продлевают после окончания официального срока. С ее помощью можно отремонтировать детали автомобиля или заменить их. Условия и требования остаются теми же.

Стоимость гарантии и длительность обслуживания зависит от срока эксплуатации и пробега автомобиля.

Техническая гарантия

Такой вид гарантии нужен для автомобилей с пробегом. Некоторые водители просто не хотят менять свои старые автомобили, другие же покупают у других владельцев б/у. Давний срок эксплуатации может привести к естественному износу.

Техническую гарантию подключают в салонах, СТО или у специальных гарантийных компаний. К последним относится, например, гарантийная компания Karso. Специалисты подключают годовые гарантии на автомобили с суммой покрытия до 500 тыс. рублей. Минимальный тариф стоит 29 900 рублей и покрывает затраты на 150 тыс. рублей.

Главное преимущество технической гарантии — возможность отремонтировать дорогостоящие узлы и агрегаторы автомобиля, ремонт которых невозможно предугадать. Это, например, большинство деталей двигателей, редукторы, радиаторы, насосы и прочие детали.

Каждый поставщик технической гарантии может установить свои требования к автомобилям. У некоторых есть пороги по сроку эксплуатации или пробегу, другие требуют обязательное прохождение технического обслуживания или замену масел. Такие условия добросовестные компании прописывают в договоре, а менеджеры проговаривают при заключении сделки.

Пример

Водитель подключает гарантию на автомобиль 2015 года выпуска. В машине потек радиатор охлаждения. Водитель звонит в гарантийную компанию — там проверяют автомобиль по требованиям, находят подходящую СТО и направляют туда. Ремонт с заменой обходится в 20 тыс. рублей. Компания компенсирует затраты водителя.

Страховка

А еще машину можно застраховать — для этого есть КАСКО и ОСАГО.

ОСАГО — это обязательное страхование. Если по вине водителя произойдет авария, ремонт пострадавшего автомобиля будет за счет страховой.

Пример

Светофор, два водителя. Первый водитель обнаружил, что выехал за линию разметки, и резко сдает назад. Второй водитель не успевает среагировать — машина спереди врезается в бампер. В таком случае страховая первого водителя компенсирует затраты на ремонт у второго водителя.

КАСКО — это добровольное страхование. Его можно подключить, чтобы компенсировать повреждения или угон автомобиля. В этом случае страховая оплачивает ремонт автомобиля, владелец которого был виновником ДТП.

Пример

Ночью прошел сильный дождь с градом. Наутро водитель обнаружил, что от ударов града пошла трещина по лобовому стеклу. Он позвонит в страховую и получит выплату на ремонт.

Если у водителя внезапно ломается что-то из машины, это считается механической или электрической поломкой. Нужно обращаться по гарантии. Какой — вы уже знаете.