Зачем нужна автопленка?

22:21 22.12.2021

Наличие автомобиля – это не только езда, это еще и уход за транспортным средством.

Для того, чтобы ваше авто прослужило долго, необходимо заботиться о его состоянии. Одним из способов защиты автомобиля является автопленка. В этой статье мы подробнее поговорим что это такое и зачем она нужна. Более подробную информацию можно найти на сайте i-stek.ru

Под автопленкой подразумевается специальная защитная пленка, являющаяся отличным, выгодным и надежным вариантом защиты лакокрасочного покрытия транспортного средства от внешнего механического воздействия, такого как:

1. Скол;

2. Царапина;

3. След, полученный от повреждения камнями или гравия.

Перед тем, как приобрести защитную автопленку, нужно понять цели ее покупки, так как на данный момент, существует большое количество видов пленки для автомобилей, например, от компании i-stek.ru. Именно от цели приобретения будут зависеть характеристики и основные особенности автопленки.

Какие существуют виды пленок для автомобилей?

Как говорилось ранее, на авторынке представлен широкий ассортимент данной продукции. Сейчас мы рассмотрим самые популярные виды автопленки:

1. Матовая автопленка, предназначенная для матирования автомобиля. Основная характеристика – пленка такого типа с легкостью подстраивается под поверхность объекта. Эксплуатировать ее можно от пяти до десяти лет.

2. Глянцевая автопленка предназначается для внешнего автомобильного оформления. Различаются такие пленки способностью светоотражать другие объекты. Идеально подходит для того, чтобы скрыть какие-либо негативные внешние изъяны – ржавчина, сколы и царапины. Срок эксплуатации – от трех до десяти лет.

3. Автопленка из карбона. Эти бесфактурные изделия используются как декорирующий элемент. Особой популярностью пользуются карбоновые автопленки с трехмерной структурой. Однако, эксплуатационная способность ниже, чем у предыдущих видов – до пяти лет.

Автопленка – это роскошь или необходимость?

Многие ошибочно считают, что пленка для автомобиля – это ненужный элемент, также многих пугает стоимость данного защитного инструмента. Автопленка нужна, так как благодаря ей:

1. Вы защищаете поверхность автомобиля от повреждений, которые, не смотря на аккуратную езду, могут внезапно появиться (например, царапина при парковке или постороннее вмешательство);

2. Украшаете декорирующими элементами свое транспортное средство, делая его уникальным;

3. Скрываете внешние изъяны.

