Расширенная гарантия для автомобилей Chery
Кроссоверы полностью адаптированы к суровым условиям эксплуатации в разных климатических зонах России.
Долговечность и надёжность всех элементов кузова
Материалы, пошедшие на изготовление кузова Чери, проходят строгое тестирование.
- Преодолеваются водные препятствия.
- Проверяется выносливость.
- Проводятся тесты на кольцевых гоночных трассах.
- Оценивается поведение автомобиля при резких изменениях температур.
- Проверка кузова на надёжность при фронтальных или боковых ударах.
- Проверка работы трансмиссии на разных режимах нагрузки.
- Определение коррозионной стойкости.
Результатом многочисленных тестов стало повышение срока гарантии на эксплуатацию автомобилей серии CheryTiggo.
Базовые условия гарантии
Купленный в салоне новый автомобиль получает 3 года гарантии или 100 000 пробега. Расширенные гарантии даются на некоторые узлы или агрегаты, например, 5 лет на механическую трансмиссию и турбонагнетатель. Срок гарантий начинает отсчитываться с момента передачи автомобиля дилером покупателю, о чём должна быть соответствующая отметка в паспорте. При покупке обязательно проследите, чтобы в раздел «Гарантийная регистрация» были внесены необходимые данные. При переходе прав собственности к другому владельцу срок гарантийных обязательств не меняется. Гарантия переходи к новому владельцу вместе с правом собственности на машину.
Условия гарантийного обслуживания
- Осуществлять ремонт и ТО только у официального дилерав соответствии с правилами, прописанными в руководстве.
- При каждом посещении сервисного центра предъявлять дилеру руководство.
- Следить, чтобы после каждого ТО или ремонта, дилер в обязательном порядке вносил информацию о произведенных работах в руководство.
- Строго соблюдать правила эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта прописанные в руководстве.
- После того как пришло извещение о необходимости проведения профилактических работ предоставлять автомобиль в дилерский центр не позднее четырнадцати дней.
С полными условиями гарантии вы всегда можете ознакомиться на официальном сайте Chery. Гарантия начинает действовать с момента приобретения автомобиля у официального дилера https://iat.ru/chery
Комментарии читателей Оставить комментарий