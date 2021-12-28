Расширенная гарантия для автомобилей Chery

17:34 28.12.2021

Безукоризненное качество выпускаемых концерном Chery автомобилей позволяет предоставлять пятилетнюю гарантию или 150 000 пробега на все модели.

Кроссоверы полностью адаптированы­­­ к суровым условиям эксплуатации в разных климатических зонах России.

Долговечность и надёжность всех элементов кузова

Материалы, пошедшие на изготовление кузова Чери, проходят строгое тестирование.

Преодолеваются водные препятствия.

Проверяется выносливость.

Проводятся тесты на кольцевых гоночных трассах.

Оценивается поведение автомобиля при резких изменениях температур.

Проверка кузова на надёжность при фронтальных или боковых ударах.

Проверка работы трансмиссии на разных режимах нагрузки.

Определение коррозионной стойкости.

Результатом многочисленных тестов стало повышение срока гарантии на эксплуатацию автомобилей серии CheryTiggo.

Базовые условия гарантии

Купленный в салоне новый автомобиль получает 3 года гарантии или 100 000 пробега. Расширенные гарантии даются на некоторые узлы или агрегаты, например, 5 лет на механическую трансмиссию и турбонагнетатель. Срок гарантий начинает отсчитываться с момента передачи автомобиля дилером покупателю, о чём должна быть соответствующая отметка в паспорте. При покупке обязательно проследите, чтобы в раздел «Гарантийная регистрация» были внесены необходимые данные. При переходе прав собственности к другому владельцу срок гарантийных обязательств не меняется. Гарантия переходи к новому владельцу вместе с правом собственности на машину.

Условия гарантийного обслуживания

Осуществлять ремонт и ТО только у официального дилерав соответствии с правилами, прописанными в руководстве.

При каждом посещении сервисного центра предъявлять дилеру руководство.

Следить, чтобы после каждого ТО или ремонта, дилер в обязательном порядке вносил информацию о произведенных работах в руководство.

Строго соблюдать правила эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта прописанные в руководстве.

После того как пришло извещение о необходимости проведения профилактических работ предоставлять автомобиль в дилерский центр не позднее четырнадцати дней.

С полными условиями гарантии вы всегда можете ознакомиться на официальном сайте Chery. Гарантия начинает действовать с момента приобретения автомобиля у официального дилера https://iat.ru/chery