Расширенная гарантия для автомобилей Chery

Безукоризненное качество выпускаемых концерном Chery автомобилей позволяет предоставлять пятилетнюю гарантию или 150 000 пробега на все модели.  

Кроссоверы полностью адаптированы­­­ к суровым условиям эксплуатации в разных климатических зонах России.

Долговечность и надёжность всех элементов кузова

Материалы, пошедшие на изготовление кузова Чери, проходят строгое тестирование.

 

  • Преодолеваются водные препятствия.
  • Проверяется выносливость.
  • Проводятся тесты на кольцевых гоночных трассах.
  • Оценивается поведение автомобиля при резких изменениях температур.
  • Проверка кузова на надёжность при фронтальных или боковых ударах.
  • Проверка работы трансмиссии на разных режимах нагрузки.
  • Определение коррозионной стойкости.

Результатом многочисленных тестов стало повышение срока гарантии на эксплуатацию автомобилей серии CheryTiggo.

Базовые условия гарантии

Купленный в салоне новый автомобиль получает 3 года гарантии или 100 000 пробега. Расширенные гарантии даются на некоторые узлы или агрегаты, например, 5 лет на механическую трансмиссию и турбонагнетатель. Срок гарантий начинает отсчитываться с момента передачи автомобиля дилером покупателю, о чём должна быть соответствующая отметка в паспорте. При покупке обязательно проследите, чтобы в раздел «Гарантийная регистрация» были внесены необходимые данные. При переходе прав собственности к другому владельцу срок гарантийных обязательств не меняется. Гарантия переходи к новому владельцу вместе с правом собственности на машину.

 

Условия гарантийного обслуживания

  • Осуществлять ремонт и ТО только у официального дилерав соответствии с правилами, прописанными в руководстве.
  • При каждом посещении сервисного центра предъявлять дилеру руководство.
  • Следить, чтобы после каждого ТО или ремонта, дилер в обязательном порядке вносил информацию о произведенных работах в руководство.
  • Строго соблюдать правила эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта прописанные в руководстве.
  • После того как пришло извещение о необходимости проведения профилактических работ предоставлять автомобиль в дилерский центр не позднее четырнадцати дней.

С полными условиями гарантии вы всегда можете ознакомиться на официальном сайте Chery. Гарантия начинает действовать с момента приобретения автомобиля у официального дилера https://iat.ru/chery

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