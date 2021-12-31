Tesla отозвала почти полмиллиона электромобилей из-за дефектов

Фото с сайта pixabay.com

Tesla отозвала свыше 475 тысяч электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могут увеличивать риск ДТП. Об этом пишет Bloomberg.

Примерно аналогичное число электрокаров — около 499 тыс. — компания поставила в 2020 году. По информации СМИ, компания планирует отозвать все машины Model 3, произведенные в период с 2017 по 2020 год (более 356 тыс.): во время открытия и закрытия багажника у этих электромобилей могут повреждаться провода камеры заднего вида. Tesla уже проинформировала о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

NHTSA в декабре начало официальное расследование против Tesla. Причиной проверки стала информация о том, что за рулем машин можно играть в видеоигры. Изначально они предназначались для пассажиров. Однако с декабря 2020 года при обновлении софта возможность играть появилась также и у водителя. Всего регулятор хочет проверить почти 580 тысяч автомобилей. После этого Tesla решила заблокировать водителям эту опцию во время движения.

Система автопилота Tesla в последние годы подвергается критике экспертов за возможность водителя на длительное время убирать руки с руля. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Армата. Т-14
«Ростех» запустил серийное производство танка «Армата»
Путин
«Все российские предложения с Европой можно обсуждать – но не решать. Просто потому, что европейские лидеры не суверенны»
Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
Избранное
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Катрин Денев: «Невозможно быть красивой каждую минуту!»
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
Композитор Бедетти «озвучил» портреты Гагарина и Сличенко работы Шилова
Майданы - главный враг демократии
Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны