Tesla отозвала почти полмиллиона электромобилей из-за дефектов

12:16 31.12.2021

Tesla отозвала свыше 475 тысяч электромобилей в США из-за технических дефектов, которые могут увеличивать риск ДТП. Об этом пишет Bloomberg.

Примерно аналогичное число электрокаров — около 499 тыс. — компания поставила в 2020 году. По информации СМИ, компания планирует отозвать все машины Model 3, произведенные в период с 2017 по 2020 год (более 356 тыс.): во время открытия и закрытия багажника у этих электромобилей могут повреждаться провода камеры заднего вида. Tesla уже проинформировала о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

NHTSA в декабре начало официальное расследование против Tesla. Причиной проверки стала информация о том, что за рулем машин можно играть в видеоигры. Изначально они предназначались для пассажиров. Однако с декабря 2020 года при обновлении софта возможность играть появилась также и у водителя. Всего регулятор хочет проверить почти 580 тысяч автомобилей. После этого Tesla решила заблокировать водителям эту опцию во время движения.

Система автопилота Tesla в последние годы подвергается критике экспертов за возможность водителя на длительное время убирать руки с руля.