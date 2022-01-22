Автомобиль JAC T6: особенности

00:33 22.01.2022

На данный момент, авторынок стремительно расширяется и появляются новые модели транспортных средств.

Знаменитый пикап Джак Т6, покоривший сердца немалого количество автолюбителей не только своими техническими характеристиками, но и приятной ценой, независимо от комплектации, с каждым годом становится все популярнее и популярнее. В этой статье мы поподробнее поговорим про то, как этот автомобиль появился на свет и какими техническими характеристиками обладает.

Автолюбители смогли впервые лицезреть вживую JAC Т6 три года назад во время показа в московском летнем автомобильном салоне. Дебют автомобиля состоялся в 2015 году. Однако, перед его выпуском, компании пришлось немало работать над моделью. Первоначально, JAC T6 назывался иначе - 4R3, а визуально был похож на Ford F-150, что вызывало бурную реакцию у американского производителя. Было принято решение поменять дизайн, но и второй вариант транспортного средства не был признан руководством. Финальный вариант автомобиля был представлен в 2014 году.

Что из себя представляет Джак Т6?

Автомобиль Jac T6 – это рамный внедорожник-пикап, обладающий классической компоновкой. Габариты схожи с габаритами легендарного пикапа от компании Toyota – модель Hilux. Длина автомобиля равна 5.325 миллиметров, ширина равняется 1.880 миллиметров, высота – 1.830 миллиметров, расстояние между колесными парами – 3.090 миллиметров. Основа автомобиля состоит из настоящей рамы. В передней части автомобиля можно наблюдать независимую подвеску, которая крепится на поперечных рычагах с винтовыми пружинами. Задняя часть автомобиля более традиционная и архаичная. На листовых рессорах и тягах крепится неразрезной мост с барабанными механизмами тормозов. Грузоподъемность также зависит от типа двигателя: 820 для бензинового мотора и 900 для дизельного.

Основные технические характеристики

Стоит выделить следующие особенности модели Джак Т6:

1. Рядная бензиновая четверка, обладающая турбонаддувом на два литра;

2. Развитие скорости до ста семидесяти семи лошадиных сил при обороте пять тысяч в минуту;

3. На российском рынке представлены модели с механической коробкой передач;

4. Полный привод;

5. Наличие стандартного головного устройства, поддерживающего воспроизведение музыки с CD и USB-носителей и управляемого с мультируля, либо более современной системы с семидюймовым сенсорным экраном, Bluetooth и воспроизведением видео.

6. Две комплектации – базовая Intermediate и полная Full Extra.

