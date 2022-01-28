22:46 28.01.2022

Быстрый выездной шиномонтаж – предоставление услуг по ремонту колес авто с выездом на указанный адрес.

Он включает в себя весь комплекс шиномонтажных мероприятий (устранение прокола колеса, правку диска и т.д.). При этом качество работ находится на том же уровне, что и качество стационарного обслуживания. Выезд мастера на фургоне со всем необходимым оборудованием при заказе такой услуги производится сразу же после обработки поступившей заявки. Продолжительность проведения работ стандартная – не более 1 часа.

Когда требуется заказывать шиномонтаж?

Причин необходимости обращения в сервис выездного шиномонтажа много. По оценкам специалистов, чаще всего это:

наезд на острый предмет, бордюрное ограждение или камень;

сезонная смена колес;

намеренное повреждение третьими лицами;

дорожно-транспортное происшествие;

возникновение проблем с колесами в результате частой езды в условиях бездорожья.

Важно: при обнаружении малейшего пореза, других дефектов шины их рекомендуется устранить сразу. В противном случае существует риск потери управления транспортным средством с высокой вероятностью совершения аварии. Последствия последней предугадать невозможно! Если проехать 1 км и более на спущенном колесе, то ремонту оно подлежать не будет.

Как это работает?

Автовладелец, столкнувшийся с необходимостью проведения шиномонтажа на выезде, оставляет заявку по телефону или на сайте компании. При оформлении заказа он указывает:

причину обращения;

технические характеристики авто если знает (тип шин и т.п.);

адрес актуального местонахождения.

Мастер выезжает на место и по приезду проводит все необходимые шиномонтажные работы. После производится оплата услуг – наличными или оплатой через терминал.

Преимущества шиномонтажа с выездом на место

Оперативность предоставления сервиса. Услуга не требует предварительной записи. Шиномонтажные работы проводятся сразу же после прибытия мастера (среднее время ожидания составляет от 15 минут до 1 часа).

Получение услуги без очереди. Не нужно «перекраивать» рабочий график! Достаточно вызвать выездную бригаду и открыть машину, а после отправиться по делам, вернувшись тогда, когда уже все будет сделано.

Доступная стоимость обслуживания. Цена мобильного монтажа находится на том же уровне, что и плата за услуги профессиональных автосервисов. В крупных городах она составляет от 1500 рублей и выше (в зависимости от типа предоставляемого сервиса).

Возможность вызвать мастера в любую точку города. Не нужно искать ближайшую СТО и пытаться добраться до нее самостоятельно! После обработки поступившей заявки мастер подъедет туда, куда необходимо.

Гарантия получения круглосуточной технической помощи. Мобильная шиномонтажная бригада работает без выходных и праздников. Она выезжает на вызов в любое время суток, предоставляет услуги при любых погодных условиях.

Широкий спектр выполняемых работ. Мастера, работающие на выезде, предоставляют тот же объем сервиса, что и стационарная мастерская. Сюда входят сезонная замена резины, балансировка колёс и остальные работы.

Комфортные условия сотрудничества. Цена услуг озвучивается на этапе, предшествующем проведению шиномонтажных мероприятий. Если она клиента не устраивает, он вправе отказаться от помощи мобильной бригады (оплачивается только выезд и диагностика колеса).

Высокое качество проведения шиномонтажа. Все работы проводятся с использованием профессионального оборудования, инструмента и расходных материалов. По запросу предоставляется бесплатная консультация.

Сколько стоят услуги выездного сервиса?

Стоимость шиномонтажа рассчитывается для каждого клиента компании индивидуально. На нее влияют объем и сложность проведения ремонтных мероприятий, срочность предоставления услуг, время вызова выездной бригады, удаленность местоположения клиента. Базовый прайс можно уточнить по телефону. Итоговую цену – только после проведения диагностики, предполагающей профессиональный осмотр неисправного колеса. За предоставленные фотографии и информацию спасибо ребятам из https://ikoleso24.ru.