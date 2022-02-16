Экстремальное и контраварийное вождение: разница

12:31 16.02.2022

Для того, чтобы повысить навыки вождения, существует огромное количество курсов в автошколах.

К основных таким занятиям относятся экстремальное и контраварийное вождение. В этой статье мы разберемся, что они из себя представляют и в чем разница между ними. Узнать более подробную информацию про контраварийное вождение в Уфе можно по ссылке.

Экстремальное вождение – это

Под экстремальным вождением понимается стиль езды, в которых сочетаются приемы профессиональных гонщиков. На таких курсах водителям объясняют каким образом совершаются те или иные маневры – полицейский разворот, «змейка», управляемый занос и так далее. Помимо этого, инструктора автошколы моделируют нестандартные ситуации. К таким относятся: движение с электронными системами безопасности и использование ручного тормоза в движении.

Чему можно научиться на экстремальном вождении?

На самом деле, несмотря на адреналин, вырабатывающийся у водителя во время прохождения такого курса, экстремальное вождение действительно повышает уровень мастерства. Однако, от них нет никакой фактической пользы на городских дорогах.

Контраварийное вождение

Многие люди ошибочно предполагают, что экстремальное вождение и контраварийное вождение – это одно и тоже. Это утверждение в корне неверное. Во-первых, под контраварийной подготовкой считается умение человека и приобретение соответствующих навыков, способных предотвратить аварийную ситуацию в условиях городских реалий (и не нужно использовать ручной тормоз или отключать электронные системы). В большинстве случаев, на курсе по контраварийному движению вы научитесь быстро тормозить без случайно возникшим объектом-препятствием, плавно его объезжать, а также грамотно входить в поворот на большой скорости и справляться со скольжением автомобиля.

В чем польза контраварийного движения?

Смысл в том, что данная программа подготовки выстраивается вокруг реальных ситуаций на дороге, которые можно встретить повсеместно. Контраварийное движение помогает предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, а также выйти из них самым благоприятным способом.

Вывод

Таким образом, разница между экстремальным и контраварийным вождением заключается в том, что в первом случае вы прокачиваете свое мастерство в выполнении опасных трюков, а во втором – реально учитесь тому, как выйти из непредвиденной ситуации и как избежать ее в условиях городского автомобильного движения.

