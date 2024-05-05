Журналисты показали новый автомобиль Путина

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто, пишет Газета.RU.

Создатели автомобиля сообщили, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.05.2024, 21:00
    Гость: хрень херсонская

    Когда к власти приходят аморальные люди, сразу падает общая культура.
    Я тут пересмотрел несколько старых фильмов с участием Орловой, Утесова и других. Позабщина чистой воды. А ведь снимали и....народу нравилась эта галиматья.
    Сейчас тоже самое. Быдло всё сжуёт.

  3. 05.05.2024, 20:14
    Гость: прям с языка снимаете

    сколько русского в этом авто?

    Для людей нет ИЛ и ТУ, а в авиаотряде Россия они есть.Значит где-то делают.

  4. 05.05.2024, 19:39
    Гость: Бывалый

    Теперь каждый росиянин может повесить себе на стенку фото этой крутой тачки и гордится Россией и резидентом. Как первым спутником и Гагариным.

  5. 05.05.2024, 19:31
    Гость: Водила

    Отличная тачка, а вы тут ноете что нет российского автопрома. Говорят что по окончании СВО каждому бойцу такую дадут, ждите.

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