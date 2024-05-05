Журналисты показали новый автомобиль Путина
Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.
«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.
С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто, пишет Газета.RU.
Создатели автомобиля сообщили, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда к власти приходят аморальные люди, сразу падает общая культура.
Я тут пересмотрел несколько старых фильмов с участием Орловой, Утесова и других. Позабщина чистой воды. А ведь снимали и....народу нравилась эта галиматья.
Сейчас тоже самое. Быдло всё сжуёт.
Гроб на колёсах.
сколько русского в этом авто?
Для людей нет ИЛ и ТУ, а в авиаотряде Россия они есть.Значит где-то делают.
Теперь каждый росиянин может повесить себе на стенку фото этой крутой тачки и гордится Россией и резидентом. Как первым спутником и Гагариным.
Отличная тачка, а вы тут ноете что нет российского автопрома. Говорят что по окончании СВО каждому бойцу такую дадут, ждите.