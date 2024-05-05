Журналисты показали новый автомобиль Путина

15:21 5.05.2024

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто, пишет Газета.RU.

Создатели автомобиля сообщили, что автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.