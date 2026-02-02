Hyundai отказалась от выкупа своего бывшего завода в России

Южнокорейская компания Hyundai Motor не стала реализовывать право обратного выкупа своего бывшего автомобильного предприятия в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

В свою очередь, на самом заводе подчеркнули, что продолжат выполнять гарантийные обязательства и оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей Hyundai, реализованных до ухода компании с российского рынка. 

Ранее СМИ сообщали, что Hyundai вела консультации с российской стороной, однако в итоге отказалась от выкупа. Среди факторов, повлиявших на решение, называлось активное усиление позиций китайских автопроизводителей в России. В частности, на бывшей площадке Hyundai сейчас налажена сборка автомобилей бренда Jaecoo, входящего в концерн Chery.

О решении продать завод в Санкт-Петербурге Hyundai объявила в конце 2023 года. Покупателем выступило ООО «Арт-Финанс», материнская структура группы АГР. Сделка была завершена в начале 2024 года, при этом южнокорейская сторона сохраняла за собой право вернуть активы в течение двух лет. В рамках соглашения российскому инвестору перешли 100% акций предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и все основные производственные мощности.

