МВД не имеет технических возможностей для выявления водителей без ОСАГО

В России на данный момент отсутствует техническая возможность фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что штрафы по статье 12.37 КоАП РФ на основе фото- и видеоматериалов применяться не будут.

"МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО", - приводят слова Волк "Вести".

Как и прежде, выявлять водителей без действующей страховки будут инспекторы ГИБДД. В МВД также напомнили, что водитель может предъявить сотруднику как бумажный полис, так и его электронную копию.

  1. 25.03.2026, 10:38
    Гость: Основной

    Эк тебя развернуло то.
    )))
    К полисам ОСАГО и ящерам их не оформляющим это какое отношение имеет?

  2. 25.03.2026, 10:36
    Гость: Основной

    Возьмись и сделай. Дел то на год со всеми согласованиями. Делов-то связать базу ОСАГО в распознаванием номеров авто. И автоматом штраф выставлять в госсуслугах владельцу.
    Получишь признание и хорошую позицию в транспортной отрасли, может даже в министерстве.
    Не можешь? То-то и оно - только выть про "всё украли" в состоянии

  3. 25.03.2026, 09:13
    Гость: Ал

    Зато тел мошенники по гражданам имеют полную информацию, в том числе и слитую МВД. ЭТО как? Целая кукла-генерал несет чушь и ничего.

  4. 25.03.2026, 07:26
    Гость: уже несколько лет

    при проверке документов инспектор даже не спрашивал ни разу полис.

  5. 24.03.2026, 21:29
    Гость: Опять

    всё украли.Когда вместо ответственного,коллегия ответственных ,то денег на всех не хватает.Да и в принципе на лице Вовк написано куда все делось.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Мы живем в мире, где Европой управляют не люди калибра Гельмута Коля или Шарля де Голля»
Иран ударил по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре
Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета
© KM.RU, Михаил Попов
Суд в Крыму вынес приговор по делу о жалобе в Кремль на коррупцию
Избранное
«Оказалось, что, взаимодействуя с Россией, Германия богатела, а став, как все – наоборот»
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Яуза «Бабочки и танки»
Алекс Керви и Александр Аронов «Torff» (компакт-кассета)
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Ермак! «Эпилог» (рецензия на клип)
«Как зомби - шли и стреляли»
Гарик Сукачев, 12 июля, Summer Stage
Соломенные еноты «Горбунок»
Catharsis: «Мы не отказывались от международного рынка, а просто сместили приоритеты»
Хозяин Ключа «...белый голубь влетел в мой дом» (USB flash)
