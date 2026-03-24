МВД не имеет технических возможностей для выявления водителей без ОСАГО

20:22 24.03.2026

В России на данный момент отсутствует техническая возможность фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что штрафы по статье 12.37 КоАП РФ на основе фото- и видеоматериалов применяться не будут.

"МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО", - приводят слова Волк "Вести".

Как и прежде, выявлять водителей без действующей страховки будут инспекторы ГИБДД. В МВД также напомнили, что водитель может предъявить сотруднику как бумажный полис, так и его электронную копию.