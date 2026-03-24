МВД не имеет технических возможностей для выявления водителей без ОСАГО
В России на данный момент отсутствует техническая возможность фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она подчеркнула, что штрафы по статье 12.37 КоАП РФ на основе фото- и видеоматериалов применяться не будут.
"МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО", - приводят слова Волк "Вести".
Как и прежде, выявлять водителей без действующей страховки будут инспекторы ГИБДД. В МВД также напомнили, что водитель может предъявить сотруднику как бумажный полис, так и его электронную копию.
Эк тебя развернуло то.
)))
К полисам ОСАГО и ящерам их не оформляющим это какое отношение имеет?
Возьмись и сделай. Дел то на год со всеми согласованиями. Делов-то связать базу ОСАГО в распознаванием номеров авто. И автоматом штраф выставлять в госсуслугах владельцу.
Получишь признание и хорошую позицию в транспортной отрасли, может даже в министерстве.
Не можешь? То-то и оно - только выть про "всё украли" в состоянии
Зато тел мошенники по гражданам имеют полную информацию, в том числе и слитую МВД. ЭТО как? Целая кукла-генерал несет чушь и ничего.
при проверке документов инспектор даже не спрашивал ни разу полис.
всё украли.Когда вместо ответственного,коллегия ответственных ,то денег на всех не хватает.Да и в принципе на лице Вовк написано куда все делось.