В России вводят новый ГОСТ для безопасной перевозки детей

В России утвердили новый ГОСТ, регулирующий безопасность перевозок детей и учащихся. Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росстандарта, документ планируют ввести уже в сентябре этого года.

Новый стандарт призван установить единые правила управления рисками при организации детских перевозок. Его основная задача — повысить уровень безопасности на всех этапах поездки, от подготовки транспорта до завершения маршрута.

ГОСТ определяет, как именно следует выявлять и оценивать возможные угрозы, а также какие меры необходимо принимать для их предотвращения и контроля. Проверка рисков должна проводиться постоянно — во время подготовки рейса, при посадке и высадке пассажиров, а также непосредственно в пути.

Особое внимание документ уделяет мониторингу происшествий и потенциально опасных ситуаций. Перевозчикам рекомендовано регулярно анализировать инциденты, которые могут повлиять на безопасность детей.

Кроме того, стандарт содержит порядок действий на случай внештатных ситуаций. В Росстандарте считают, что внедрение новых требований позволит перейти от формального соблюдения правил к более системному подходу, ориентированному на предупреждение аварий и повышение надежности перевозок.