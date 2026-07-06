Миронов предложил ввести льготы для автовладельцев на платных трассах

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить бесплатный проезд по платным дорогам водителям, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения. Соответствующее обращение, как сообщает РИА Новости, он направил министру транспорта Андрею Никитину.

По словам Миронова, сейчас в российском законодательстве практически нет механизмов, которые поощряли бы аккуратных водителей рублем. Он считает, что это стоит изменить и ввести экономический стимул для тех, кто регулярно ездит без штрафов и соблюдает правила на дороге.

«Справедливоя Россия», предлагает законодательно ввести поощрительную льготу гражданам России, которые за последние 12 месяцев не привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Речь идет как о федеральных, так и о региональных платных трассах.

Политик уточнил, что инициатива касается владельцев личного транспорта. По оценкам политика, под такие условия сегодня подпадает чуть больше 7% автомобилистов.

Миронов просит Минтранс оценить целесообразность этой меры и представить официальную позицию ведомства.

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