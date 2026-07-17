Россиянам рассказали, как проверить качество бензина прямо на АЗС

© KM.RU, Илья Шабардин

Россияне могут самостоятельно проверить, какое топливо продаётся на конкретной заправке — для этого нужно посмотреть на паспорт качества на выбранной АЗС. О тонкостях такой проверки топлива после разрешения правительства РФ производить бензин класса "Евро 3" рассказали юристы компании BRANDPOL.

Согласно пункту 71 Правил розничной продажи товаров (постановление правительства № 2463), АЗС обязана по первому требованию покупателя предоставить заверенную копию документа; как правило, он размещён в уголке потребителя. "В паспорте качества стоит смотреть три вещи. Первое — экологический класс и массовую долю серы: показатель выше 10 мг/кг означает, что перед вами то самое топливо со сниженными требованиями. Второе — дату отгрузки и размер партии: документ должен относиться к топливу, которое продаётся сейчас, а не месяц назад. Третье — изготовителя и нефтебазу отгрузки. Отказ показать паспорт — само по себе тревожный сигнал: в таком случае мы советуем просто заправиться в другом месте" , - рассказали юристы.

Совет стал особенно актуальным: со 2 июля на российских заправках впервые за десятилетие легально сосуществуют два класса горючего. Правительство до конца 2026 года разрешило оборот бензина и дизтоплива с характеристиками стандарта «Евро-3»: с содержанием серы до 150 мг/кг в бензине и до 350 мг/кг в дизеле — при действующей норме не более 10 мг/кг. Разрешение касается НПЗ, заключивших соглашения о модернизации с Минэнерго; такое топливо не маркируется знаком ЕАЭС и предназначено только для внутреннего рынка. Причина — дефицит и рост цен. При этом СМИ сообщали, что обсуждается также снижение планки вплоть до «Евро-2».

Автоэксперты подчеркивали, что владельцам машин старше 10 лет — а это, по данным «Автостата», 69% российского парка — «Евро-3» практически ничем не грозит. А вот более современным двигателям при регулярном использовании такого топлива специалисты предрекают ускоренный износ свечей, форсунок и катализатора.

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