Race Club Fest соберет поклонников автоспорта под Москвой

С 24 по 26 июля на автодроме ADM Raceway «Мячково» пройдет трехдневный фестиваль Race Club Fest, который объединит любителей кольцевых гонок, дрифта, тюнинга и автомобильной культуры. Организаторы подготовили насыщенную программу с соревнованиями, выставками, встречами с известными гостями и развлечениями для всей семьи.

Первый день фестиваля, 24 июля, будет посвящен подготовке участников. Трасса откроется только для пилотов, которые смогут провести тренировочные заезды на конфигурациях Grade 4 и Race Club, протестировать технику и зарегистрироваться для участия в соревнованиях Race Club Time Attack. Для зрителей в этот день автодром будет закрыт.

Основные события стартуют 25 июля. Гостей ждут заезды Race Club Time Attack, где участники будут бороться за лучшее время круга, а также соревнования по мокрому дрифту Free Ride Battle. В паддоке развернется выставка автомобилей формата Track Ready, а жюри выберет десять самых эффектных машин фестиваля. Дополнят программу гонки с участием популярных блогеров и церемонии награждения победителей Time Attack и квалификации Free Ride Battle.

Финальный день, 26 июля, станет кульминацией Race Club Fest. На трассе состоятся дуэльные заезды Race Club Touge Battle, в которых лучшие пилоты сразятся в формате гонки преследования. Победителей определят по итогам двух заездов, где каждый участник поочередно выступит в роли лидера и преследователя. В этот же день пройдет решающий этап соревнований по мокрому дрифту Free Ride Battle в формате TOP 32.

Помимо спортивной программы, гостей ждет масштабная выставка тюнингованных и гоночных автомобилей, конкурс на звание лучшего автомобильного клуба фестиваля, а также награждение TOP 10 самых стильных автомобилей в номинациях «Тюнинг», «Track Ready», «Автоспорт» и «Эксклюзив».

На главной сцене запланированы встречи с известными представителями автоспортивной индустрии, открытые обсуждения и тематические брифинги, где посетители смогут задать вопросы гонщикам и экспертам.

На протяжении всего фестиваля будут работать фуд-корт, зоны отдыха, площадки автомобильных брендов и магазины с тематической одеждой и аксессуарами. Для любителей эффектных кадров подготовят специальные фотозоны с эксклюзивными автомобилями.

Race Club Fest обещает стать одним из самых ярких автомобильных событий лета, объединив профессиональных пилотов, начинающих гонщиков и всех, кто не представляет жизнь без скорости и автомобильной культуры.

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