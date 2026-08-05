В России разрешили производство и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство России приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение Минэнерго РФ.

По данным ведомства, на автозаправочных станциях будет размещена информация об экологическом классе топлива, чтобы граждане могли сделать осознанный выбор. Постановление также отменяет ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы.

Оно направлено на стабильное снабжение рынка топливом и предотвращение дефицита в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений.

До этого руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин пояснил, что использование бензина Евро-2 и Евро-3 в современных двигателях ускоряет их износ. Евро-3 содержит в 15 раз больше серы, чем Евро-5, а Евро-2 — в 50 раз больше. При сгорании сернистого топлива образуются кислоты, которые вызывают коррозию и ускоряют износ деталей, добавил Кузин.

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